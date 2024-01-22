الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب عمان يصل القاهرة اليوم للمشاركه فى بطولة العالم للرماية

منتخب سلطنة عمان
منتخب سلطنة عمان للرماية

يصل مساء اليوم الإثنين منتخب سلطنة عمان للرماية، للمشاركة في بطولة كأس العالم للرماية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، والتي ستقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تقام البطولة خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى الأول من فبراير القادم، وتقام منافساتها على ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أفضل الرماة من 65 دولة حول العالم، يتنافسون في سباق: المسدس والبندقية والبندقية الخرطوش.

ويترأس وفد منتخب سلطنة عمان الشقيقة، حمد بن سالم بن حمد البلوشي، ويضم الوفد محمد بن علي بن محمد الناصري إداري المنتخب، وحميد بن محمد بن نور محمد البلوشي مسؤول المهمات، و13 راميا ورامية.

ويتكون فريق البندقية الهوائية (10 أمتار) من : بدر بن خلف بن مبارك الهطالي مدرباً للفريق، والرماة: سالم بن علي بن حمدان الناعبي، عصام بن بدر بن دوشمبيه البلوشي، أمينة بنت خميس بن عبد الله الطارشية، محمد بن خليفه بن محمد الهاجري ، سهام بنت ناصر بن سعيد الحسنية، العنود بنت عبد الله بن حمد الخليلية.
ويتكون فريق المسدس (10 أمتار) من: ناصر بن علي بن سالم الخاطري مدرباً للفريق، والرماة: إسماعيل بن ناصر بن خميس العبري، سهير بنت سالم بن مبارك الجهمنية، سالم بن طالب بن سالم الهنائي.

ويتكون فريق البندقية (50 مترا) من: سلطان بن سليم بن ناصر الرشيدي مدرباً للفريق، والرماة : حمد بن سعيد بن مسعود الخاطري، سليم بن محمد بن سعيد المالكي، إبراهيم بن سالم بن صالح المقبالي.

بينما يتكون فريق المسدس (25 مترا) من: جمال بن منصور بن ناصر الهطالي.

ومن المقرر أن ينتظم منتخب سلطنة عمان فى معسكر تدريبي بالقاهرة استعدداً للمشاركة في بطولة العالم للرماية.

جمهورية مصر العربية رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منتخب سلطنة عمان للرماية فريق المسدس

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