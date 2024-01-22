ألميرون يقترب من الرحيل عن نيوكاسل للشباب السعودي

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي الشباب السعودي لاتفاق مع نظيرتها في نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لضم الباراجوياني ميجيل ألميرون، لاعب الفريق الإنجليزي.

ويلعب ألميرون ضمن صفوف نادي نيوكاسل يونايتد منذ يناير 2019 وانضمامه من نادي أتلانتا الأمريكي.

ووفقًا لما ذكرته صحفية “ديلي إكسبريس”، نقلًا عن الصحفي بين جاكوبس، فإن كلا الناديين توصلا لاتفاق شفهي بشأن قيمة انتقال ألميرون لصفوف الشباب، خاصة أن اللاعب منفتح على الرحيل عن النادي الإنجليزي.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، شارك ألميرون في 31 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين لزملائه في مختلف البطولات.

وأفادت “ديلي إكسبريس” أن نيوكاسل سيوافق على بيع عدد من نجوم الفريق من أجل تهدئة مراقبة اللعب المالي النظيف له.

وما زالت الصفقة لم تكتمل بعد، ولكن النادي الإنجليزي منح الضوء الأخضر لتفعيلها.

وستمثل صفقة رحيل ألميرون ضربة كبيرة لنيوكاسل في حالة عدم تعاقد النادي مع بديل له.