الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم روج الهيروين في القليوبية

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، متهما بالاتجار بمخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

 تفاصيل قرار الإحالة

وذكر قرار الإحالة الخاص بالقضية رقم 12654 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 1785 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "م. ج. خ"، 31 سنة، عاطل، حاز وأحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

معلومات للأجهزة الأمنية حول الواقعة

وكانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تفيد بقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامى بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على "جوهر مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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