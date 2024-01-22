"عفيفى" لـ"الشاهد": تفويض الرئيس السيسى فى 2013 كان هدفه الحفاظ على الدولة

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة: "ما حدث بعد 2013 بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حكم مصر، واستدعاء الشعب له في تفويض تاريخي، كان من أجل الحفاظ على استقرار الدولة المركزية، فالرئيس جاء من مشروعية حكم مختلفة عن ما قبله".

وأضاف "عفيفي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "إذ نظرنا إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فهو جاء من مشروعية ثورة 23 يوليو، والرئيس الراحل محمد أنور السادات أيضًا جاء من مشروعية ثورة 23 يوليو و15 مايو، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك هو وريث ثورة 23 يوليو بشكل ما، كونه كان نائبًا للرئيس السادات، فضلًا عن مشروعية حرب أكتوبر إلى حد كبير".

وتابع: "الرئيس السيسي يستمد مشروعيته من 25 يناير و30 يونيو، وخاصة دور الجيش المصري في الحفاظ على الدولة المصرية بعد 25 يناير من خلال المجلس العسكري، ثم 30 يونيو وعودة الجيش المصري مرة أخرى إلى الحفاظ على الدولة المركزية والانحياز للشعب المصري".