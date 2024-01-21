الأهلي يواجه الأخدود السعودي وحتا الإماراتي وديًّا الثلاثاء والجمعة

أعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، خوض الأهلي مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق المقام حاليًّا في عجمان بالإمارات.

وأوضح أن الأهلي سوف يخوض الودية الأولى يوم الثلاثاء المقبل مع فريق الأخدود السعودي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب اتحاد كلباء.

وأضاف مدير الكرة أن الودية الثانية للأهلي خلال معسكر الإمارات سوف تقام أمام نادي حتا الإماراتي يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.

وعلى صعيد آخر، حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري، توجيه الشكر إلى مسئولي نادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان على استضافة تدريبات الفريق اليوم وأمس السبت.

والتقى الكابتن خالد بيبو بمسئولي نادي الشرطة، سمو الشيخ اللواء سلطان النعيمي مدير القيادة العامة لشرطة عجمان، والعميد عبيد المطروشي رئيس مجلس نادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان، والعقيد محمد أبو شهاب مسئول التسويق، والعقيد غيث خليفة رئيس مجلس مدينة عجمان، وعبده عبد المنعم المشرف على الملاعب.

وفي ختام اللقاء أهدى الكابتن خالد بيبو درع وعلم النادي الأهلي للمسئولين في نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان.

وأنهى، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثاني اليوم في الإمارات، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا ‏للارتباطات القادمة.‏

بدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية.‏

وكان الفريق قد خاض مرانه الأول مساء أمس، بعد الوصول مباشرة إلى الإمارات، في إطار الجدول التدريبي المحدد للاعبين‎.

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