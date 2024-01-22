“شحاتين الصبح ومليونيرات بالليل”.. رودينا ووالدتها تستغلان “تيك توك” لتحقيق ثروة طائلة (فيديوجراف)

أثارت البلوجر رودينا جدلا واسعا هي ووالدتها، بعد نشر عدد من مقاطع الفيديو لهما عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق “تيك توك”، حيث ظهرت خلال الفيديوهات وهي تتسول وتطلب من المتابعين منها تحويل أموال لها لحاجتها، وفي المقابل تظهر في مقاطع فيديو أخرى وهي تعيش حياة الأثرياء.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل حياة البلوجر رودينا ووالدتها.

وشهدت الفترة الماضية الكثير من القضايا اللاتي اتهم فيها بعض مشاهير السوشيال ميديا بتهم أخلاقية ومخالفة قيم ومبتدئ المجتمع.

البلوجر هبة سيد صاحبة قناة أم زياد

كانت من أكثر قضايا إثارة للرأي العام خاصة عقب اتهام سيدة بالتشهير بأطفالها مقابل كسب المال من تحقيق المشاهدة.. هذه هي تفاصيل جريمة البلوجر هبة السيد وشهرتها «أم زياد».

فحب المتهمة للمال طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها وسلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها فتنافست بالاشتراك مع نجلها على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين أطفالها ورغبة ابنها بمعاشرتها جنسيًا كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بارتفاع نسب المشاهدة، حتى قضت المحكمة في أقل من عام بمعاقبتها بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه ومعاقبة المتهم الثانى محمد حمدي عبد المجيد - نجلها- بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وزوجها بالسجن المؤبد.

سلمى الشيمي متورطة في نشر الفجور

وكان للبلوجر وعارضة الأزياء سلمى الشيمي نصيب من تهم فتيات التيك توك بالتعدي على القيم والمبادىء حيث تم القبض عليها بتهمة بث فيديوهات وصور خادشة للحياء.

وعقب القبض عليها والقضاء بحبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه، قصت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم منها والقضاء بعدم الاختصاص وإعادة محاكمتها فتم إخلاء سبيلها على ذمة قضية اتهامها ببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصري والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.