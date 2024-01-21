رئيس تجارية الإسماعيلية يقرر تشكيل لجنة «شباب الأعمال»

قرر أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، تشكيل لجنة شباب الأعمال، وفقا للقرار رقم 24.

وبحسب القرار، تقرر إختيار حاتم ابراهيم سيد “حاتم العدوي” رئيسا، ونور سالم علام نائب اول، مهند احمد محمود الشافعي نائب ثان، رمضان محمد سكرتير، والأعضاء كلا من محمد عادل ابو الحسن علام، إسلام عبد المعطي، مصطفي احمد حسين، محمد منصور، محمد حسين محمد، عمرو عايش، مازن محمود سعد عباس، مينا سابت جاد، محمد اشرف سليم، محمد احمد عباس، محمد ابو الغيط، يونس محمد.

كما قرر أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية أن للجنة الحق في اختيار المستشارين والمنسقين والاعضاء للانضمام للجنة شباب الأعمال.

ووفقا للقرار، تكون مهمة هذه اللجنة، الاهتمام بنشاط شباب الاعمال، واتخاذ جميع الاجراءات وتنظيم الفعاليات لرفع المستوي والكفاءة وعقد الدورات والندوات وإقامة المعارض.