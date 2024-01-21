مصر تستقبل بعثة صندوق النقد لمناقشة القرض وسعر الصرف

قال د.مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي إن مصر تستضيف، حاليًا، بعثة من صندوق النقد الدولي لتقييم أوضاعها المالية والاقتصادية، والتفاوض حول إمكانية زيادة القرض الذي تلقته من الصندوق.

أضاف "بدرة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، على قناة "صدى البلد"، أن البعثة تجمع بين المراجعات السابقة للصندوق في الزيارتين الأخيرتين، وتتناول موضوعات مهمة مثل تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية، ما سيسهم في تحسين الأداء المالي لمصر في المستقبل.

أشار إلى أن صندوق النقد الدولي يبحث مع مصر سبل تحريك سعر الصرف بدون تحديد نسبة محددة، موضحًا أن هناك مؤشرات واضحة تدل على ذلك، كما أن وثيقة مجلس الوزراء الأخيرة تؤكد ذلك، وقال إن هناك قروضا في الصندوق قد تمدد مدتها لسنتين أو ثلاثة.

وذكر أن البعثة تعرف جيدا الوضع الاقتصادي في مصر، محذرًا من أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات صعبة وأن ضغوط حرب غزة على المنطقة العربية دفعت الصندوق لتسريع زيارته إلى مصر.