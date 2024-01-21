الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصر تستقبل بعثة صندوق النقد لمناقشة القرض وسعر الصرف

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة

قال د.مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي إن مصر تستضيف، حاليًا، بعثة من صندوق النقد الدولي لتقييم أوضاعها المالية والاقتصادية، والتفاوض حول إمكانية زيادة القرض الذي تلقته من الصندوق.

أضاف "بدرة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، على قناة "صدى البلد"، أن البعثة تجمع بين المراجعات السابقة للصندوق في الزيارتين الأخيرتين، وتتناول موضوعات مهمة مثل تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية، ما سيسهم في تحسين الأداء المالي لمصر في المستقبل.

أشار إلى أن صندوق النقد الدولي يبحث مع مصر سبل تحريك سعر الصرف بدون تحديد نسبة محددة، موضحًا أن هناك مؤشرات واضحة تدل على ذلك، كما أن وثيقة مجلس الوزراء الأخيرة تؤكد ذلك، وقال إن هناك قروضا في الصندوق قد تمدد مدتها لسنتين أو ثلاثة.

وذكر أن البعثة تعرف جيدا الوضع الاقتصادي في مصر، محذرًا من أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات صعبة وأن ضغوط حرب غزة على المنطقة العربية دفعت الصندوق لتسريع زيارته إلى مصر.

حرب غزة مصر الوضع الاقتصادى الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي حريك سعر الصرف سعر الصرف تحرير سعر الصرف السياسة النقدية صالة التحرير قروض صندوق النقد زيادة القرض

الأكثر قراءة

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

غدا.. النقض تنظر طعن "شيرى هانم" وابنتها زمردة على حكم حبسهما

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة