نهى عباس لـ "الدستور": هذه هى أكثر الأسئلة الخاصة بالأطفال عن الله

أسئلة كثيرة تدور في ذهن الأطفال الصغار لا يستطيع الكبار الإجابة عنها أحيانًا، ظنًا منهم أن تلك الأسئلة مسيئة للعقيدة ويطلبون منهم التوقف عن ذلك ومن هنا جاءت الفكرة الخاصة بكتاب عنوانه" الأطفال يسألون الإمام، فجمعت الدكتورة نهى عباس فيه أسئلة الأطفال ليجيب عنها الإمام الأكبر شيخ الأزهر ليرشدهم ويعلمهم صحيح دينهم، وتكون رسالة تربوية لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة ابنائهم الصغار، والإجابة عنها بعقل متفتح.

وقالت د.نهى عباس أن فكرة الكتاب نابعة من الأسئلة التى تتلقاها مجلة نور من خلال القوافل مع الأطفال والورش حيث أن تجمعاتهم تصدر عنها العديد من الأسئلة فتم تجميع هذه الأسئلة وعرضها على الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي لم يتأخر عن الإجابة الشافية الوافية على كافة الأسئلة التى تم عرضها عليه.

وأضافت عباس، لـ"الدستور"، أن الأطفال في قلب شيخ الأزهر فهو يهتم بكل ما يخصهم وهذا ما وجدناه في التعامل معه خلال صدور الكتاب، مؤكدة أننا نناشد أولياء الأمور وكافة الآباء بضرورة مصاحبة الابناء خلال رحلة قراءة الكتاب لتوضيح معاني الأحاديث والآيات القرآنية التى يحويها، لافتة إلى أن من خلق الله من اكثر الأسئلة المتكررة من الأطفال.

ومن المقرر عرض الكتاب داخل جناح الأزهر بقاعة التراث رقم 4، في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، المقرر انطلاقها في يوم 24 يناير الجارى فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

والكتاب يحمل بين طيّاته رسومات عدد كبير من الأطفال وهم صلاح دحروجة، سلمى رزق، أدهم الحسين، رنا عادل، آدم محمد سلامة، أميرة عيسى، فاطيما السيد فراج، رقية محمد رشاد، كرمة زيد أمين، تمارة زيد أمين، سيف الإسلام أحمد، فجر رامى العباسى، آدم أحمد مجاهد، جودى محمد عبد الحليم، تاليا بلال مروان، ورسم الفنان عبد الرحمن أبو بكر، وإخراج فنى محمود الصيفى، ومراجعة لغوية محمد الصيفى.