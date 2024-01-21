وزير السياحة أمام "الشيوخ": صدور اللائحة التنفيذية لقانون الغرف السياحية خلال أسبوع

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها.

وقال: خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم الدعوة لإجراء انتخابات اتحادات الغرف السياحية، مطالبا القطاع الخاص بتقديم أفضل ما لديه من مجالس الإدارات في الغرف السياحية من أجل النهوض بالقطاع والوصول به إلى أفضل مستويات.

وتابع الوزير: صناعة السياحة في مصر تعاني من مشكلات كبيرة من بينها تفتت الصناعة، موضحا أن العشر شركات الكبيرة التي تمتلك 26% من السوق السياحي.

ارتفاع الإنفاق الخاص بالتنشيط إلى 60 مليون دولار

وكشف صندوق دعم السياحة والآثار، ارتفع الإنفاق الخاص بالتنشيط إلى 4 مليارات جنيه، ومن 40 مليون دولار إلى 60 مليون دولار.

من جانبه، طرح اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، سؤالا للحكومة حول مدى الحاجة إلي تطوير البيئة التشريعية للسياحة وإصدار قانون موحد فيما يحقق تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بمصر أن السياحة تعد أهم مصادر الدخل القومي المصري، بما توفره من عوائد دولارية كبيرة.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك مقومات لتكون قبلة الأنشطة السياحية في العالم، قائلا: نمتلك ثلث آثار العالم، فضلا عن وجود أكبر متحف للآثار في العالم أيضا.

واوضح النائب أيمن عبد المحسن، إلى ما تمتلكه مصر من موانئ تعبر عن واقع يفوق التصور والخيال، مؤكدا أن مجلس الوزراء أعلن وثيقة مصر الاقتصادية تضمنت السياحة والتي تستهدف معدل نمو 20% للوصول لـ45 مليار دولار في 2030.

وطالب بضرورة توضيح وزارة السياحة الرؤية الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي، مطالبا بطة تسويقية للترويج لأنشطة السياحة الجاذبة للاستثمار مثل السياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات.