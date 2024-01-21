الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 46 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم، حملات موسعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 46096 مخالفة مرورية متنوعة بينهما 9784 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 490 مخالفة سير دون تراخيص، 62 مخالفة دراجة نارية، 1544 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 27 مخالفة موقف عشوائي، 8 مخالفات شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وزارة الداخلية إدارات المرور لوائح المرور قائدي السيارات ضبط

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