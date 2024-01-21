تعرف على الآثار المرهقة لـ "اللوم" في العلاقات

تمر العلاقة بأوقات جيدة وسيئة، في حين أنه من المهم الحفاظ على الذكريات الجيدة قريبة وبذل الجهد للتأكد من أن الشخص الآخر يشعر بالسعادة والأمان والحب في العلاقة، فمن المهم أيضًا معالجة المحادثات الصعبة والبقاء معًا خلال الأوقات الصعبة ومعالجة النزاعات في العلاقة، بطريقة صحية، في كثير من الأحيان، يمكن أن تتسلل ألعاب إلقاء اللوم إلى العلاقة وتؤدي إلى الاستياء والحجج والصراعات التي لم تتم معالجتها .

عندما يستمر هذا لفترة طويلة من الزمن، يمكن أن يخلق اللوم الإحباط ويؤدي أيضًا إلى الانفصال، حيث كتب المعالج بنيامين إيكورهي: “قد يكون الأمر مرهقًا عندما نلوم بدلاً من التواصل”.

فيما يلي بعض الطرق لمعالجة اللوم في العلاقات:

اللوم يأتي من الغضب، يمكن أن يؤدي الغضب والاستياء غير المراقب وغير المعالج لفترة طويلة من الزمن إلى إلقاء اللوم في العلاقة. يؤدي هذا أيضًا إلى بدء الموقف الدفاعي والمشاعر السلبية - يمكن أن تستمر هذه الدورة حتى تتم معالجتها بطريقة صحية.

استخدم عبارات "أنا": إحدى الطرق الصحية لمعالجة لعبة اللوم في العلاقة هي استخدام عبارات "أنا" لمشاركة المشاعر التي نشعر بها وإيصالها، دون إظهارها في الصورة.

تحمل المسؤولية: يجب أن نتوقف عن الهروب من تحمل المسؤولية، وبدلاً من ذلك نبدأ في تحمل المسؤولية عن أفعالنا. عندما نؤذي شخصًا ما، بغض النظر عن الأسباب التي قد تكون لدينا لذلك، يجب أن نعتذر ونعد بالتغيير.

تجنب التصنيف: يجب أن نتجنب تصنيف أنماط السلوك، خاصة المتعلقة بالشريك. وضع العلامات يقيد إحداث تغيير إيجابي.

إلقاء اللوم يؤدي إلى تآكل حسن النية: يجب أن نفهم أن إلقاء اللوم يؤدي إلى تآكل حسن النية ويخلق المساحة التي قد يشعر فيها الشريك بأنه لن يتمكن أبدًا من تحقيق نتيجة إيجابية من العلاقة، يمكن أن يؤثر ذلك على منظورهم للعلاقة ويجعلها مرهقة بالنسبة لهم.