الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ سائق متهم بالاتجار بالحشيش فى السلام

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بمعاقبة سائق ميكروباص بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتجاره وتعاطيه الحشيش والترامادول في دار السلام.

 

جاء في أمر الإحالة، قيام المتهم "هاني. س"، 35 سنة، سائق ميكروباص بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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