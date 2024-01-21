الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"ماريام" طبيبة بيطرية بدرجة فنانة تهوى الكورشيه والأميجرومى (صور)

أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد

عشقت الكورشيه وأعمال التريكو وأبدعت في تصميمات الأورجامي، لم تهمل يومًا هوياتها أو شغفها على الرغم من صعوبة عملها في مجال الطب، إلا أنها استطاعت على مدار حياتها أن تحقق نجاحًا كبيرًا في عملها ونجاحات عديدة أيضًا في هوايتها في أعمال الكروشيه والهاند ميد والتريكو.

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أعمال الكروشيه والهاند ميد

استطاعت ماريام نعيم إندراوس، والتي تبلغ من العمر ٤٩ عامًا، أن تجمع بين هوايتها وبين عملها، حيث أنها تعمل طبيبة بيطرية، بالإضافة إلى حبها لأعمال الكروشيه والتريكو وعرائس الأميجرومى.

حرصت "ماريام" على أن تشارك محبيها في كل مناسبة أو حدث ببعض المنتجات التي تتعلق بالمناسبة، والتي كان آخرها الكريسماس وأعياد الميلاد المجيد، من خلال تصميمات أشجار الكريسماس وبابا نويل وغيرها من التصميمات التي لها علاقة بعالم ديزني والعديد من الشخصيات الكرتونيه وغيرها من الأعمال المختلفة.

العرائس الأميجرومى

وتقول ماريام نعيم إندراوس، في حديثها لـ"الدستور"، إنها حصلت على بكالوريوس طب بيطري عام ١٩٩٦، أيضًا حصلت على ماجستير أمراض أسماك ورعايتها عام ٢٠٠١، بالإضافة إلى حصولها على دكتوراه أمراض أسماك ورعايتها عام ٢٠٠٩، لافتة إلى أنها متزوجة ولديها ابنتان.

تابعت "ماريام" إنها في الوقت الحالي تعمل رئيس قسم الأسماك فى مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، ولكن لديها هواية التريكو والكروشيه وغيرها من أعمال الهاند ميد منذ طفولتها وهي في المرحلة الإعدادية.

وأضافت أنها ورثت حبها للهاند ميد من والدتها والتي كان لديها لمسة فنية ودقة في الأعمال اليدوية، لافتة إلى أنها بدأت ببعض تصميمات الملابس من التريكو الكروشيه لأصدقائها والمقربين منها في البداية، إلا أنها مع مرور الوقت بدأت في توسيع مشروعها بعد تشجيع المحيطين بها والإشادة بأعمالها.

أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
أعمال هاند ميد
العرائس الأميجرومى أعمال الكروشيه والهاند ميد الكورشية التريكو الأورجامي ماريام نعيم

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