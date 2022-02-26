السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لمحبي الشغل اليدوي.. قطع كروشيه عصرية لديكور المنزل

صورة ارشفية
صورة ارشفية

يرغب أصحاب الأعمال اليدوية أو من لديه شغف بالفنون في تضمين أشكال من المشغولات المصنوعة يدويا في ديكور منزله. نستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “digsdigs”  قطع الكروشيه من صنع اليد والتي يمكن أن تجعل منزلك دافئًا ومريحا.

البساط الهندسي الجميل بألوان الباستيل فكرة جميلة ليس فقط لغرفة الأطفال ولكن بالنسبة للعديد من الغرف الأخرى أيضًا ، ستضيف لمسة رقيقة من الألوان

غرفة جلوس بوهو مزينة بسجادة مطبوعة باللون الرمادي والأحمر والبنزي مما يجعلها جذابة وجريئة وتضفي طابعًا خاصًا عليها.

سجادة كروشيه سداسية ملونة هي الحل الأمثل لغرفة المعيشة الحديثة في منتصف القرن وستضيف اللون والنمط إلى الفضاء

سجادة كروشيه سداسية ملونة هي الحل الأمثل لغرفة المعيشة الحديثة وستضيف اللون والنمط إلى الفضاء

بطانية كروشيه مخططة ملونة مع شرابات وأكياس وسائد متناسقة مع شرابات لإضفاء المزيد من المرح على غرفة النوم

بطانية كروشيه مخططة ملونة مع شرابات وأكياس وسائد متناسقة مع شرابات لإضفاء المزيد من المرح على غرفة النوم.

يُعد منظم الحمام الرائع من الكروشيه فكرة رائعة - يمكن صنع هذه الجيوب يدويًا لتنظيم حمامك قليلاً

يُعد منظم الحمام الرائع من الكروشيه فكرة رائعة - يمكن صنع هذه الجيوب يدويًا لتنظيم حمامك قليلاً.

زاوية قراءة مريحة من الشمال مع أرفف مفتوحة ، وكرسي كيس القماش ، وبطانية كروشيه مكتنزة ووسادة محايدة ، وبعض المجلات والكتب

زاوية قراءة مريحة من الشمال مع أرفف مفتوحة، وكرسي كيس القماش، وبطانية كروشيه مكتنزة ووسادة محايدة، وبعض المجلات والكتب.

تعتبر رف المجلات الإبداعية والعصرية من الحلقات المعدنية وأجزاء الكروشيه فكرة أنيقة للغاية لمساحة حديثة ويمكنك صنعها بنفسك

تعتبر رف المجلات من الحلقات المعدنية وأجزاء الكروشيه فكرة أنيقة للغاية لمساحة حديثة ويمكنك صنعها بنفسك.

إن جرة الكروشيه بغطاء خشبي فكرة إبداعية ورائعة جدًا للتخزين وستجعل مساحتك أكثر ريفية

جرة الكروشيه بغطاء خشبي فكرة إبداعية ورائعة جدًا للتخزين وستجعل مساحتك أكثر ريفية وبساطة.

سلة كروشيه بيضاء مع غطاء للتخزين وبطانية كروشيه مكتنزة ووسائد مطابقة ستجعل غرفتك جاهزة للشتاء

سلة كروشيه بيضاء مع غطاء للتخزين وبطانية كروشيه مكتنزة ووسائد مطابقة ستجعل غرفتك جاهزة للشتاء.

سجادة كروشيه رائعة باللون الفيروزي مع الكثير من الأنماط هي حل رائع لمساحة بوهو

سجادة كروشيه رائعة باللون الفيروزي مع الكثير من الأنماط هي حل رائع لمساحة بوهو.

سيحب كل من الأطفال والكبار غطاء زارع دب تيدي رائع وسيجعلهم سعداء تمامًا

سيحب كل من الأطفال والكبار غطاء الزرع “دب تيدي” وسيجعلهم سعداء.

كرسي كيس القماش المكسور باللون الرمادي الجميل فكرة رائعة للمساحة الاسكندنافية وهو فائق النعومة ومريح

كرسي كيس القماش المكسور باللون الرمادي الجميل فكرة رائعة للمساحة الخالية وهو فائق النعومة ومريح.

وسادة كروشيه جميلة مستوحاة من الجبال المثلثة فكرة جميلة لمساحتك ، وقد تضيف اهتمامًا وإحساسًا هيجي إليها

وسادة كروشيه مستوحاة من الجبال المثلثة فكرة جميلة لمساحتك ، وقد تضيف اهتمامًا وإحساسًا هيجي إليها.

ستكون سجادة الكروشيه المحبوكة المحايدة مع الشرابات إضافة رائعة لحمامك وستضيف إليه إحساسًا بالمنتجع الصحي بسهولة

ستكون سجادة الكروشيه المحبوكة المحايدة مع الشرابات إضافة رائعة لحمامك وستضيف إليه إحساسًا بالمنتجع الصحي بسهولة.

وسادة كروشيه جميلة بألوان الباستيل ، ستكون هذه القطعة المفضلة ليس فقط في غرفة الأطفال ولكن أيضًا في العديد من المساحات الأخرى أيضًا

وسادة كروشيه بألوان الباستيل، ستكون هذه القطعة المفضلة ليس فقط في غرفة الأطفال ولكن أيضًا في العديد من المساحات الأخرى أيضًا.

سجادة كروشيه بيضاء وخضراء جميلة مع وسادة خضراء متناسقة ستضيف أناقة واهتمامًا إلى مساحتك الحديثة أو سكاندي

سجادة كروشيه بيضاء وخضراء جميلة مع وسادة خضراء متناسقة ستضيف أناقة واهتمامًا إلى مساحتك الحديثة أو سكاندي.

يعد المقعد المعتاد الذي تم تجديده بغطاء كروشيه لامع مع شرابات فكرة مريحة للغاية ورائعة تجعل قطعتك أكثر نعومة

يعد المقعد المعتاد الذي تم تجديده بغطاء كروشيه لامع مع شرابات فكرة مريحة للغاية ورائعة تجعل قطعتك أكثر نعومة.

تعتبر سلة أو حامل الكروشيه الأبيض فكرة رائعة للعديد من المنازل ، فقط اجعلها تحمل الشكل

تعتبر سلة أو حامل الكروشيه الأبيض فكرة رائعة للعديد من المنازل.

يعد عداء طاولة الكروشيه الأبيض الأنيق والمتجدد الهواء فكرة أنيقة لمساحة أنيقة حديثة أو رثية ، وقد يضيف سحرًا إلى مساحة ريفية أيضًا

يعد عداء طاولة الكروشيه الأبيض الأنيق والمتجدد الهواء فكرة أنيقة لمساحة أنيقة حديثة، ويضيف سحرًا.

وسادة كروشيه محايدة كبيرة الحجم يمكن استخدامها بدلاً من وسادة أو عثماني أو يمكن استخدامها للجلوس

وسادة كروشيه محايدة كبيرة الحجم يمكن استخدامها بدلاً من الوسادة النمطية.

ستضيف الوقايات المصنوعة من الفلين والكروشيه اللامع القليل من المرح والجاذبية إلى مساحتك وستوفر أثاثك

ستضيف الوقايات المصنوعة من الفلين والكروشيه اللامع القليل من المرح والجاذبية إلى مساحتك وستوفر أثاث.

أصحاب الأعمال اليدوية ترغب في تجربة العمل اليدوي القطع المصنوعة يدوي ا ديكور منزلك قطع الكروشيه من صنع اليد تجعل منزلك دافئ ا للغاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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