لمحبي الشغل اليدوي.. قطع كروشيه عصرية لديكور المنزل

يرغب أصحاب الأعمال اليدوية أو من لديه شغف بالفنون في تضمين أشكال من المشغولات المصنوعة يدويا في ديكور منزله. نستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “digsdigs” قطع الكروشيه من صنع اليد والتي يمكن أن تجعل منزلك دافئًا ومريحا.

غرفة جلوس بوهو مزينة بسجادة مطبوعة باللون الرمادي والأحمر والبنزي مما يجعلها جذابة وجريئة وتضفي طابعًا خاصًا عليها.

سجادة كروشيه سداسية ملونة هي الحل الأمثل لغرفة المعيشة الحديثة وستضيف اللون والنمط إلى الفضاء

بطانية كروشيه مخططة ملونة مع شرابات وأكياس وسائد متناسقة مع شرابات لإضفاء المزيد من المرح على غرفة النوم.

يُعد منظم الحمام الرائع من الكروشيه فكرة رائعة - يمكن صنع هذه الجيوب يدويًا لتنظيم حمامك قليلاً.

زاوية قراءة مريحة من الشمال مع أرفف مفتوحة، وكرسي كيس القماش، وبطانية كروشيه مكتنزة ووسادة محايدة، وبعض المجلات والكتب.

تعتبر رف المجلات من الحلقات المعدنية وأجزاء الكروشيه فكرة أنيقة للغاية لمساحة حديثة ويمكنك صنعها بنفسك.

جرة الكروشيه بغطاء خشبي فكرة إبداعية ورائعة جدًا للتخزين وستجعل مساحتك أكثر ريفية وبساطة.

سلة كروشيه بيضاء مع غطاء للتخزين وبطانية كروشيه مكتنزة ووسائد مطابقة ستجعل غرفتك جاهزة للشتاء.

سجادة كروشيه رائعة باللون الفيروزي مع الكثير من الأنماط هي حل رائع لمساحة بوهو.

سيحب كل من الأطفال والكبار غطاء الزرع “دب تيدي” وسيجعلهم سعداء.

كرسي كيس القماش المكسور باللون الرمادي الجميل فكرة رائعة للمساحة الخالية وهو فائق النعومة ومريح.

وسادة كروشيه مستوحاة من الجبال المثلثة فكرة جميلة لمساحتك ، وقد تضيف اهتمامًا وإحساسًا هيجي إليها.

ستكون سجادة الكروشيه المحبوكة المحايدة مع الشرابات إضافة رائعة لحمامك وستضيف إليه إحساسًا بالمنتجع الصحي بسهولة.

وسادة كروشيه بألوان الباستيل، ستكون هذه القطعة المفضلة ليس فقط في غرفة الأطفال ولكن أيضًا في العديد من المساحات الأخرى أيضًا.

سجادة كروشيه بيضاء وخضراء جميلة مع وسادة خضراء متناسقة ستضيف أناقة واهتمامًا إلى مساحتك الحديثة أو سكاندي.

يعد المقعد المعتاد الذي تم تجديده بغطاء كروشيه لامع مع شرابات فكرة مريحة للغاية ورائعة تجعل قطعتك أكثر نعومة.

تعتبر سلة أو حامل الكروشيه الأبيض فكرة رائعة للعديد من المنازل.

يعد عداء طاولة الكروشيه الأبيض الأنيق والمتجدد الهواء فكرة أنيقة لمساحة أنيقة حديثة، ويضيف سحرًا.

وسادة كروشيه محايدة كبيرة الحجم يمكن استخدامها بدلاً من الوسادة النمطية.

ستضيف الوقايات المصنوعة من الفلين والكروشيه اللامع القليل من المرح والجاذبية إلى مساحتك وستوفر أثاث.