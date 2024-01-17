عزة أبوالخير ترفع شعار "العمر مجرد رقم" وتقدم منتجات هاند ميد مصرية 100%

عرض برنامج الستات مايعرفوش يكذبوا المذاع عبر فضائية سي بي سي، تقريرًا مصورًا عن السيدة عزة أبوالخير، التي انطلقت إلى صناعة المشغولات اليدوية بعد تقاعدها عن العمل، لتثبت للجميع أن العمر ماهو إلا رقم مبهم لا يشير لشىء.

المشغولات اليدوية

قالت السيدة عزة أبوالخير: "كنت مدير عام في الهيئة العامة الصناعية، بحب الشغل الهاند ميد جدًا، ومرتبطة بالشغل جدًا".

وأكدت عزة أبوالخير، أنها قامت بتصميم أعمال ولوحات فرعونية وإفريقية كثيرة، وقامت بالمشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية بهذه اللوحات.

توثيق العمل اليدوي

وتابعت: "أرغب بصورة كبيرة في إنشاء معرض خاص لأعمالي في دار الأوبرا، نفسي أوثق شغلي، وسوف أقوم بإرسال دعوات للفنانين التشكيليين في مصر".