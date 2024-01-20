"دم فاسد وطب شرعى".. التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة إهمالًا خلال إجراء جراحة

ما زال مسلسل الإهمال الطبي عرضه مستمر وكانت آخر ضحاياه هي سيدة ثلاثينية دخلت مستشفى عام لإجراء جراحة في منطقة 15 مايو فخرجت جثة هامدة.. وفي هذا التقرير نرصد القصة الكاملة مع آخر التطورات.

البداية، عندما شعرت سيدة بحالة إعياء في جسدها فتوجهت إلى المستشفى العام لإجراء فحوصات طبية وهناك تم تشخيصها حالتها على إنها فتق سري وطلب منها الطبيب أن تجهز نفسها لإجراء جراحة.

وتم إجراء التحليل وكافة الفحوصات الطبية وتحديد موعد للجراحة وبخروج السيدة من العمليات ساءت حالتها الصحية وأصيبت بمضاعفات من العملية وبالعودة والتوجه للطبيب تبين أن أنبوب خروج الدم الفاسد من الجسد مسدود، مما عاد إلى جسد المريضة فأصابها بالتلوث وطلب من الممرضات تسليكه وتنظيفه، ولكن عقب ذلك أيضًا ساءت حالة السيدة وتم إدخالها العناية المركزة وتوفيت على إثرها.

وتبين أنه عقب أيام من الجراحة سلمت السيدة روحها لبارئها، وتوفيت، وبناءً على ذلك تقدم الزوج بشكوى ضد الطبيب، وأمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، بطلب تقرير الصفة التشريحية لبيان وجود شبهة إهمال من عدمه.

كان ورد بلاغ لقسم شرطة 15 مايو، من المواطن أيمن علي صالح، يتهم فيه طبيب جراحة يدعى "سامح. ر"، بمستشفي 15 مايو، بالتسبب في وفاة زوجته إيمان صابر.



وتبين انسداد انبوب الدم الفاسد الذي يخرج نتيجة الجراحة من الجسم وتم حجزها بالمستشفى وعب وضعها في الرعاية المركزة حتي توفيت.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 41 إداري 15 مايو، وتباشر النيابة التحقيقات.