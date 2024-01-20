السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس المحكمة الدستورية العليا: دستور 2014 يمثل قفزة كبيرة في مجال الحقوق والحريات

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن دستور 2014 يمثل قفزة كبيرة في مجال الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن دستور 71 أيضًا كان يراعى الحقوق والحريات بشكل كبير.

وأضاف فهمي خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن القفزة التي قفزها دستور 2014 كانت كبيرة، متابعًا: "هناك نوعين من الحريات التي حصل عليها الشعب المصري، وهما حرية التعبير والحرية الشخصية".

وتابع: "الدستور يكفل الحق في تكوين الأحزاب، والحق في إطلاق الصحف، وتكوين مؤسسات المجتمع المدني، وحق التظاهر السلمي يتحقق بالإخطار، القانون ينظم ذلك لكنك تخطر فقط".

واستكمل: "كان لنا أحكام بعدم دستورية نصين في قانون التظاهر وأن الإخطار لا يتحول إلى إذن وقضينا بعدم الدستورية".

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