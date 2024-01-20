للطلاب المصريين.. تفاصيل التقدم لجامعة البخاري الدولية للحصول علي منح لدراسة البكالوريوس

أعلنت جامعة البخاري الدولية في ماليزيا عن تقديم منح بتمويل جزئي للحصول على منح لدراسة البكالوريوس وهو البرنامج الذي تم إطلاقه عام 2005 بهدف محدد هو توفير المساعدة لغير القادرين من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى التعليم العالي دون أي تكلفة.

تسعى منحة البخاري لتشكيل مجتمع يتم فيه بناء الشخصية من خلال التركيز على خدمة المجتمع، وقامت الجامعة عبر شبكة الجامعات في ماليزيا برعاية طلاب وطالبات في 17 جامعة في جميع أنحاء البلاد.

ماتقدمه منحة جامعة البخاري الدولية

- تبلغ مدة هذه المنحة بحد أقصى 6 فصول دراسية لبرامج درجة البكالوريوس، و3 فصول دراسية للبرنامج التأسيسي و8 فصول دراسية لبرامج اللغة الإنجليزية الشرطية/المشروط.

- تختلف قيمة الرسوم الدراسية بحسب البرنامج الدراسي، حيث سيتم تقديم برنامج معتمد من قبل مجلس أمناء الجامعة للمرشحين، والذين لن يسمح لهم بتغيير البرامج قبل التسجيل بالجامعة أو بعده.

- تبلغ قيمة رسوم النزل 300 رينغيت ماليزي شهريًا، وسيطلب من المرشحين الذين حصلوا على منحة دراسية كاملة الإقامة في نزل AIU. بينما سيكون على الطلاب الذين لم يتم توفير سكن لهم دفع مقابل الإقامة لقسم الشؤون المالية في جامعة البخاري الدولية على أساس شهري أو فصلي.

- سيتم توفير بدل الوجبات الشهري فقط للطلاب الحاصلين على منحة دراسية كاملة، وذلك بقيمة 450 رينغيت ماليزي شهريًا يتم تحويلها بشكل نقدي أو ائتماني إلى حساب المرشح في بنك Muamalat

معايير التقديم

للتقديم عبر الإنترنت على موقع application.aiu.edu.my