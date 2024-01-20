أمريكا.. وعام الملابس الوهمية..

يحكى أنه فى قديم الزمان كان يوجد ملك عظيم مولعا بالثياب الجديدة والفاخرة، فذهب إليه أثنان من المحتالين. وقالوا له أيها الملك: ما رأيك فى أن نصمم لك ثيابًا فاخرة لا يراها الأغبياء ويراها الأذكياء فقط؟

أعجب الملك بالفكرة جدا ووافق عليها بكل سرور، وهو لا يعرف أنهما لصان ويخدعونه. ذهب الملك إلى القصر وأخبر حاشتيه بذلك، وبعد مرور بضعة أيام أمر أحد الوزراء أن يذهب إلى بيتهما ليستطلع إذ ما قاموا بالانتهاء من عمل الثياب الخاصة بالملك المخدوع أم لا؟

عندما وصل الوزير لبيت المخادعان، وجدهما يلعبان ولا يفعلا شيئا، ولا يرى أى ثياب فتعجب. وقال لهما أين ثياب الملك؟

فرد عليه أحد المخادعين قائلا أنها أمامك ألا تراها..

فوقف الوزير لوهلة مصدومًا. وخاف أن ينعتوه بالغباء، ويخبروا الملك بذلك. فقال لهم: ما هذا الجمال والتناسق المميز للألوان.

غادر الوزير منزل المخادعان. وعاد الوزير إلى الملك ممتدحا الثوب، وأخبره أنه يحتاج إلى بعض الوقت ليتم الانتهاء منه، وبعد مرور بضعة أيام آخرى أرسل الملك أحد الوزراء، غير الذى ذهب إليه فى المرة الأولى.

وبعد أن ذهب لهما، عاد إلى الملك وفعل مثل الوزير السابق، وقام بامتداح الثياب، مما زاد شوق الملك لرؤية هذه الثياب الوهمية.

وبعد مرور يومين ذهب النساجان المخادعان إلى الملك، وأخبراه أن ثيابه أصبحت جاهزة، وأنها خفيفة جدا، وستشعر كأنك لا تلبس شيئًا بسبب خفته.

بدأ النساجان يجردان الملك من ثيابة قطعة قطعة حتى وصلا إلى الملابس الداخلية، وقاما بالباسه الثياب الوهمية، نظر الملك إلى نفسه، فوجد أنه لا يرتدى سوى ملابسه الداخلية. وخاف الملك أن يقول أنه لم يلبس شيئًا حتى لا يتهمه الناس بالغباء.

وقف الملك وسط حاشيته، ونظر إلى أحد وزرائه وسأله عن رأيه؟ فخاف أن يخبر الملك بأنه لا يلبس شيئًا فيظن أنه غبى. وقام بنفاق بامتداح الملك، وأعرب عن اعجابه الشديد بجمال ثيابة، ثم نظر الملك إلى كبير الوزراء الذى كان متضايقًا من منظر الملك وهو عاريًا وسألة الملك عن رأيه؟

فخاف هو الآخر أن يخبر الملك بالحقيقة، وقام بامتداح ثياب الملك الوهمية،ففرح الملك كثيرًا وصرف مكافأة ذهبية كبيرة للغاية إلى هذين المخادعين الذين فروا فى الحال خارج البلاد بعد استلام المكافأة.

أما الملك، فقام باستدعاء عربة مكشوفة ليركبها، ويتحرك بها بين سكان ممكلته ظنا منه أنه سيميز الأغبياء من الأذكياء. رأه الناس، وأصيبوا بالذهول فالملك عاريا، ولكن أحدهم قد ذاع خبر أن الملك يلبس ثياب ولا تراها العين، فخاف الناس أن يظهروا بالغباء أمام الملك. وقاموا بامتداح الملك، وأظهروا اعجابهم الشديد بثيابه، وقاموا يتهاتفون ويهللون بإعجابهم بملابس الملك الوهمية.

ظل الملك يتحرك بالعربة المكشوفة التى تجرها الأحصنة، والناس يتهافتون وتعلوا أصواتهم ويقول أحدهم، يحيا الملك يعيش الملك، والناس تردد ورائه.

وظل الوضع هكذا حتى رأى طفل صغير يبلغ من العمر 9 سنوات الملك وهو عاريا! فصعد إلى أعلى مكان بالمنطقة، وقال: الملك عارى، وظل يردد الملك عارى حتى انتبه له الناس، وسكت الجميع وسط الذهول من جراءة الطفل الصغير

وقاموا يرددون مع الطفل الملك عارى، الملك عارى فنظر الملك إلى نفسه، وأدرك أنه تم خداعه، وعاد إلى قصره.

نقطة ومن أول الصبر..

الخوف هو السبب من قول الحقيقة.

الحقيقة أم الغباء؟!

أنها فلسفة الملابس الوهمية.

2024 هو عام الملابس الوهمية.