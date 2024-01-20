فيتوريا يدرس الدفع بفتوح على حساب محمد حمدي أمام الرأس الأخضر

يدرس البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، الدفع بأحمد فتوح في الجبهة اليسرى على حساب محمد حمدي في مباراة الرأس الأخضر، المقرر لها بعد غدا الإثنين في الجولة الثالثة من بطولة الأمم الإفريقية.

ويرغب روي فيتوريا لمنح الفرصة لأحمد فتوح في مباراة الرأس الأخضر وخاصة في ظل عدم ظهور محمد حمدي بشكل جيد فى مباراتي المنتخب أمام موزمبيق وغانا .

وكان المنتخب قد تعادل مع موزمبيق بهدفينن مقابل هدفين، كما تعادل الفراعنة مع غانا بنفس النتيجة، ليحصل المنتخب على نقطتين احتل بها المركز الثاني بعد الرأس الأخضر، الذي حقق فوزين على غانا وموزمبيق والذي ضمن الصعود كأول المجموعة برصيد 6 نقاط.

وسادت حالة من الغضب الشديد على الجماهير المصرية، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر به المنتخب في مباراتي غانا موزمبيق وغانا، وحملت الجماهير فيتوريا المسؤولية لعدم تحقيق فوز في المباراتين رغم ضعف المنتخبين الموزمبيقي والغاني

ودفع فيتوريا في مباراة غانا بكل من محمد الشناوي فى حراسة المرمي ومحمد حمدي كظهير أيسر ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي في قلب الدفاع وعمر كمال في مركز الظهير الأيمن.

وفي وسط الملعب محمد النني وإمام عاشور وحمدي فتحي ومن أمامهم عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

وأكد فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة غانا، أن المنتخب قدم ما عليه في مباراة غانا وخاصة في الشوط الثاني وكان الأقرب لتحقيق الفوز في هذه المباراة والأداء تحسن تدريجيا مقارنة بمباراة موزمبيق.

ويغيب عن مباراة الرأس الأخضر محمد صلاح ومباراة دور الـ16 حال تأهل المنتخب، بعد ان أثبتت الأشعات التي خضع لها اللاعب عن شد في العضلة الخلفية ويحتاج لعدة أيام حتى يستطيع المشاركة مع المنتخب فى بطولة الأمم الإفريقية.