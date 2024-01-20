مياه دمياط: صباح الغد.. انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إنقطاع المياه عن مناطق (مدينة السرو - عزبة النشوقاتي - عزبة بكرى - عزبة الباز - السلام)، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم الأحد الموافق 21-1-2024 وحتي الساعة 3 عصر نفس اليوم لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع إلى إيقاف محطة مياه البستان لتركيب أجهزة قياس الفاقد.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

وفي سياق آخر أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لوجوده في محافظة اسوان لزيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الموتمر صحفي له عقب جولته اليوم هناك، انه زار مركز الإبداع الرقمي بالمحافظة وأجري بعض الحوارات مع الشباب المدربين هناك، مشيرا الي ان عائد هذه الوظائف عالي جدا بالمقارنة بالوظائف الاخري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، الي انه التقي عدد من الشباب خريجين اللغة العربية والاداب والحقوق يتدربون على تكنولوجيا المعلومات لدخولهم سوق العمل في هذا المجال.

ووجه مدبولي خلال كلمته رسالة للشباب المصري بأخذ دورات تدريبية لدخول سوق العمل.

وأشار مدبولي إلى أنه زار محور بديل خزان اسوان والذي سيعمل علي تيسير حركة المرور من شرق الي غرب نيل اسوان وسيربط من برنيس بالبحر الأحمر إلى أسوان.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد أيضا مشروعات حياة كريمة في قرية فارس بمحافظة اسوان، كما انه زار شركة دولية لانتاج 200 ميجا من الطاقة الجديدة والمتجددة مما سيقلل الطلب على الوقود.