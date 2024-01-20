السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال جولته بأسوان.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مجمع مواقف غرب كوم أمبو

خلال جولة رئيس الوزراء
خلال جولة رئيس الوزراء اليوم

خلال جولته اليوم بمحافظة أسوان، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع إنشاء مجمع مواقف غرب كوم أمبو، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع في تحقيق المظهر الحضاري لتلك المواقف الذي ننشده في المدن المصرية، بعيدًا عن العشوائية، لكونها تخدم العديد من المواطنين.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من مكونات المشروع، واستمع لشرح من وزير التنمية المحلية، الذي أوضح أن المشروع يستهدف إلغاء المواقف العشوائية من محيط مركز كوم أمبو وتجميعها في موقف واحد يتناسب بشكل حضاري مع المواطن وحل مشاكل المرور بالشوارع نتيجة هذه المواقف العشوائية.

من جانبه أوضح محافظ أسوان أن المشروع يقام على مساحة كلية تعادل ٣,٨ فدان، ومن المخطط أن يتسع لعدد ۲۳۲ سيارة ميكروباص، ستعمل على مستوى المراكز، كما يضم الموقف ۲۰ محلًا، وعدد ٢ وحدة إدارية، إلى جانب منطقة المسجد والكافيتريا، وخدمات أخرى، كما يحتوى على منظومة للدفاع المدني تتكون من ۱۱ صندوق إطفاء موزعة بطول الموقف لتغطية جميع أنحاء المشروع وطفايات يدوية خاصة بالمحلات.

وخلال تفقد الموقف المطور، استمع رئيس الوزراء لشكوى أحد المواطنين، الذى أشار إلى أن هناك تأخيرًا في تسليم مستحقاته وغيره من قرية سلوى قبلي، ضمن المستحقين للتعويضات من المتضررين من بناء السد، وعلى الفور كلف رئيس الوزراء المحافظ بإعداد تقرير كامل، وإرساله لمكتبه غدًا، بوضع هذه الشكوى ومثيلاتها من الشكاوى بخصوص هذه القرية.  

كان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مطار أسوان الدولي، في مستهل زيارة موسعة بالمحافظة تستهدف تفقد عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة، التي تُسهم في تحقيق التنمية المنشودة، يرافقه خلالها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالمحافظة بتفقد مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" أسوان، الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة أسوان، وافتتحه رئيس الجمهورية في يوليو 2022 ضمن 8 مراكز لإبداع مصر الرقمية، حيث رافقه خلال التفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

خلال جولته اليوم بمحافظة أسوان تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء غرب كوم امبو تحقيق المظهر الحضاري

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