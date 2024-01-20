مدبولى يوجه من أسوان رسالة مهمة للشباب

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لوجوده في محافظة أسوان لزيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، له عقب جولته اليوم هناك، أنه زار مركز الإبداع الرقمي بالمحافظة وأجرى بعض الحوارات مع الشباب المدربين، مشيرًا إلى أن عائد هذه الوظائف عال جدا، بالمقارنة بالوظائف الأخرى.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه التقى عددا من الشباب خريجي اللغة العربية والآداب والحقوق يتدربون على تكنولوجيا المعلومات لدخولهم سوق العمل في هذا المجال.

ووجه مدبولي خلال كلمته رسالة للشباب المصري بأخذ دورات تدريبية لدخول سوق العمل.

وأشار مدبولي إلى أنه زار محور بديل خزان أسوان الذي سيعمل على تيسير حركة المرور من شرق إلى غرب نيل أسوان، وسيربط من برنيس بالبحر الأحمر إلى أسوان.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد أيضًا مشروعات حياة كريمة في قرية فارس بمحافظة أسوان، كما أنه زار شركة دولية لإنتاج 200 ميجا من الطاقة الجديدة والمتجددة مما سيقلل الطلب على الوقود.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارته لقرية فارس كانت لمتابعة مشروعات حياة كريمة موجها الشكر للمتطوعين في المبادرة ولكل العاملين فيها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تفقد موقف كوم أمبو والذي يخدم المنطقة المحيطة بالكامل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قصب السكر أحد المحاصيل الاستراتيجية لإنتاج السكر، مشيرا إلى أن هناك مشكلة في محصول القصب وهي الري بالغمر، مما يؤدي إلى نقص المحصول.

وأشار مدبولى إلى أن مركز تحسين الشتلات الزراعية يعمل على تحسين وزيادة المحصول القصب والتوسع في الزراعة الحديثة لقصب السكر.