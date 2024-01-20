السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى يوجه من أسوان رسالة مهمة للشباب

مؤتمر رئيس مجلس الوزراء
مؤتمر رئيس مجلس الوزراء

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لوجوده في محافظة أسوان لزيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، له عقب جولته اليوم هناك، أنه زار مركز الإبداع الرقمي بالمحافظة وأجرى بعض الحوارات مع الشباب المدربين، مشيرًا إلى أن عائد هذه الوظائف عال جدا، بالمقارنة بالوظائف الأخرى.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه التقى عددا من الشباب خريجي اللغة العربية والآداب والحقوق يتدربون على تكنولوجيا المعلومات لدخولهم سوق العمل في هذا المجال.

ووجه مدبولي خلال كلمته رسالة للشباب المصري بأخذ دورات تدريبية لدخول سوق العمل.

وأشار مدبولي إلى أنه زار محور بديل خزان أسوان الذي سيعمل على تيسير حركة المرور من شرق إلى غرب نيل أسوان، وسيربط من برنيس بالبحر الأحمر إلى أسوان.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد أيضًا مشروعات حياة كريمة في قرية فارس بمحافظة أسوان، كما أنه زار شركة دولية لإنتاج 200 ميجا من الطاقة الجديدة والمتجددة مما سيقلل الطلب على الوقود.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارته لقرية فارس كانت لمتابعة مشروعات حياة كريمة موجها الشكر للمتطوعين في المبادرة ولكل العاملين فيها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تفقد موقف كوم أمبو والذي يخدم المنطقة المحيطة بالكامل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قصب السكر أحد المحاصيل الاستراتيجية لإنتاج السكر، مشيرا إلى أن هناك مشكلة في محصول القصب وهي الري بالغمر، مما يؤدي إلى نقص المحصول.

وأشار مدبولى إلى أن مركز تحسين الشتلات الزراعية يعمل على تحسين وزيادة المحصول القصب والتوسع في الزراعة الحديثة لقصب السكر.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء محافظة اسوا المشروعات الجارى

مواد متعلقة

مجموعات الموت: مرضى المحروسة فى مصيدة الأدوية المغشوشة

مراسل "إكسترا نيوز": معبر رفح استقبل مساعدات روسية وأمريكية تمهيدًا لدخولها غزة

"قلبى مع أبنائى".. السيدة انتصار السيسى تزور مستشفى العاصمة الإدارية للاطمئنان على أطفال فلسطين (صور)

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإتاحة وصول المساعدات إلى غزة

"الأزهر" يوضح حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف

عبدالفتاح العوارى: شريعة الإسلام اهتمت اهتمامًا بالغًا بالقيم الدينية

الأكثر قراءة

تفاصيل مكالمة حسين لبيب مع "باكيتا" لتولى تدريب الزمالك

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

كم سعر سبيكة الذهب 1 جرام وقيمة المصنعية في محلات الصاغة المصرية؟

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب