السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية فارس فى أسوان

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع الخدمات الحكومية بالمركز التكنولوجي بقرية فارس، التابعة لمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية حققت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، حيث سهلت عليهم مشقة الذهاب للمدينة للحصول على الخدمات المطلوبة.

من جانبه، أوضح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكافة القرى بمحافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن تلك المجمعات تضم مختلف الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن، وذلك من خلال منظومة متكاملة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مديرة المجمع، حيث أشارت إلى أن المجمع يضم 6 جهات حكومية، هي: البريد المصري، والتموين، والتضامن الاجتماعي، وخدمات المحليات، والأحوال المدنية، والشهر العقاري، وأضافت أن مبنى المجمع مقام على مساحة 425 م2، ومكون من دور أرضي وعدد 2 طابق علوي، حيث يضم الدور الأرضي 15 منفذًا لتقديم الخدمات للمواطنين، بينها 3 منافذ مخصصة لذوي الهمم، إلى جانب عدد من المكاتب، ووحدة للنداء الآلي، وخدمات أخرى.

وحرص رئيس الوزراء على إجراء حوار مع عدد من العاملين بالمجمع؛ للتعرف على نوعية الخدمات المقدمة، ومدى إقبال المواطنين عليها، ومواعيد العمل، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تعريف المواطنين بالخدمات المتاحة، حتى يمكنهم الاستفادة منها دون الحاجة إلى التنقل إلى مسافات بعيدة.

وفى ختام زيارته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالدور الهام الذي تقوم به مجمعات الخدمات الحكومية المنتشرة بالريف المصري. 

خلال زيارته اليوم لمحافظة أسوان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجمع الخدمات الحكومية كوم امبو أسوان حياة كريمه

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