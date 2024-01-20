مصرع عامل أثناء العمل على خلاط بناء بالمنيا

لقي عامل مصرعه، متأثرًا بجروح وكسور إثر حادث أثناء العمل على خلاط بناء بمدينة ملوي، جنوب المنيا.

البداية بتلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة «ا- ر- ا»، 34 سنة، عامل، أثناء العمل على خلاط بناء بمدينة ملوي.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل العامل إلى مستشفى ملوي التخصصي، ومنها تم تحويل المصاب إلى مستشفي جامعة المنيا، حيث فشلت الإسعافات، ولفظ العامل أنفاسه الأخيرة.

وكشف تقرير صحة المنيا، عن وفاة العامل نتيجة كسور وتهتك بالطرف العلوي الأيمن والطرفين السفليين، ونزيف داخلي وخارجي، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة، بمشرحة مستشفى المنيا الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان العامل، عقب التعرف عليه من أهليته.