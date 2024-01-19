سيدة تخلع زوجها.. والسبب: "أهله بخلاء وبنام من غير عشاء"

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلع زوجها، تحمل رقم ٥٨٧ لسنة ٢٠٢٤.



وقالت "نيفين.م"، في دعواها: “مر على زواجنا سبع شهور فقط، وخلال هذه الشهور البسيطة وأنا أعيش حياة بائسة مليئة بالمشاكل بيت العائلة وبخل والديه”.



وتابعت الزوجة: “بعد زواجنا بـ٣ أيام فقط استغلت حماتي سفرنا، وقامت بأخذ كل مافي شقتي من طعام ومجمدات في الثلاجة، وفور وصولنا أصبت بصدمة من تصرفها وتفتيشها في شقتي بغيابي، فتشاجرت معها مشاجرة كبيرة وتطورت الامور بيننا لسب وشتائم متبادلة وانتهت بطردي من منزل الزوجية بعد الأسبوع الأول من زواجنا وبعد تدخل الأهل والأصدقاء عودت مرة أخرى”.



واستكملت “ نيفين ” حديثها: “عشت في بيتهم حياة بائسة من بخل شديد فطبيعة عمل زوجي السفر الكثير وأجبرني علي الإقامة معهم طوال فترة سفره فكانوا يقوموا بأخذ كل أموالي لشراء متطلبات للمنزل فضلا عن بخلهم الشديد في الطعام والشراب فكنت طول الوقت أنام دون طعام حتي فاض بيا الكيل منهم، وطلبت من زوجي مرات عديدة الإقامة بشقتي أو بمنزل أهلي أثناء غيابه في عمله لكنه رفض وأجبرني علي الإقامة معهم".



واختتمت الزوجة حديثها: “بآخر يوم لي في منزلهم تفاجئت برغبة زوجي في أخذ خاتم من شبكتي لبيعه ومساعدة أهله في زواج شقيقته، فتشاجرت معه مشاجرة كبيرة ورفضت إعطاءه ذهبي فقاموا بالتعدي على بالضرب المبرح جميعا وطردوني من منزل الزوجية وجردوني من ذهبي، وفشلت كل الحلول الودية بيننا لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لخلعه”.