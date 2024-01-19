طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

بعدما افاقت اسرائيل من صدمه ٧ اكتوبر.. صرح ناتانياهو بثلاثه تصريحات قويه وهي ان الحرب ستستغرق وقتا طويلا وان اهدافها هي تحرير الاسري وان الحرب ستستمر حتي القضاء التام علي حركه حماس.

مانراه الان علي الساحه ان ناتانياهو فشل في تحرير الاسري وفشل في اباده حماس والتصريح الوحيد الذي صدق فيه هو ان الحرب استغرقت بالفعل وقتا طويلا قارب علي الاربعه اشهر.

يوميا يتساقط الشهداء الابرياء من سكان قطاع غزه ويتم تدمير منازلهم وشوارعهم وكل مباني الخدمات التي تسمح لهم بالعيش بكرامه وقطعت عنهم الكهرباء والمياه والانترنت وتوقفت المستشفيات عن اداء خدماتها الصحيه للمواطنين نظرا لانعدام الامكانيات ونقص الادويه وحتي مولدات الكهرباء الضخمه لعدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها.

الحاله المأساويه التي يعيشها اهل قطاع غزه تلقي به الي العصر الحجري.. المخيمات بدائيه.. قضاء الحاجه في العراء.. البرد القارص يقتل الاطفال وكبار السن اكثر مما تقتلهم دانات العدو وصواريخه العشوائيه.. حتي قوافل المعونات الانسانيه تستولي حماس علي معظمها معتبره ان مقاتليها رجال المقاومه هم الاولي بها.

الوضع مأساوي بمعني الكلمه.. والسؤال الذي يطرح نفسه بين الشعب الفلسطيني الحر.. ماذا جنينا من طوفان الاقصي؟؟ هل تم تحرير الارض؟ هل تم جلاء اسرائيل عن الاقصي وابيدت المستعمرات اليهوديه؟ هل بيانات حركه حماس وكتائب القسام اليوميه بتدمير آليات العدو اوقفت القتل اليومي لآلاف الفلسطينيين؟

الاجابات كلها جاءت بالنفي.. النتائج كلها كانت متوقعه.. ومن يدعي ان احداث طوفان الاقصي احيت القضيه الفلسطينيه من جديد هو واهم وحالم ليس الا.. حتي حل الدولتين اصبح بعيدا.. ولو تم تحت الضغوط الدبلوماسيه سيكون انقساما لا نتمناه.. بين دوله قويه مسلحه وهي اسرائيل ودوله اخري منزوعة السلاح وهي فلسطين.. ليتباعد اكثر واكثر حلم تحرير الاقصي وتتلاشي كلمه القدس عربيه..

ماحدث ايضا له تداعيات اقليمبه في المنطقه.. فلبنان تتلقي ضربات في الجنوب دون ان يجرؤ حزب الله علي الرد خوفا من رده فعل اسرائيليه والحوثيون يثيرون الذعر للسفن العابره عند مضيق باب المندب مما ادي الي انخفاض دخل عبور قناه السويس الدولاري بأكثر من ٨٠٪؜ وبالتالي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليزيد من حدة الازمه الاقتصاديه في مصر.. ومن التداعيات ايضا انتهاز ايران الفرصه للهجوم علي العراق.

السؤال الاهم الآن.. هل اضاعت حركه حماس بتصرفاتها الغير مسئوله القضيه الفلسطينيه؟ بدايه منذ اطاحت بحركه فتح وقتلت قادتهم.. مرورا بمغامراتها باطلاق صواريخ صبيانيه علي اسرائيل.. ونهايه بطوفان الاقصي ونتائجه المدمره والغير محسوبه العواقب.

حركه حماس تعلم جيدا ان تسليمها للاسري يعني نهايتها.. لذلك لن تسلم اسيرا واحدا حتي لو تم تدمير غزه عن بكره ابيها

لك الله ياشعب فلسطين.