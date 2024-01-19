الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسعاد يونس عن كواليس "عصابة عظيمة": شعرت بالقلق فى بداية التصوير

إسعاد يونس
إسعاد يونس

تحدثت النجمة إسعاد يونس عن فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، الذي يشارك في موسم أفلام رأس السنة السينمائي.

وقالت إسعاد يونس، في حوار خاص مع برنامج أون سيت على قناة أون، إنها انبهرت بفكرة الفيلم، وإنها شجعت نفسها على خوض التحدي والاستمتاع بالدور، مؤكدة أن الفيلم يجمع بين أنواع مختلفة من الكوميديا والأكشن، وأنه يحمل معنى ورسالة هامة.

وأعربت إسعاد يونس عن شعورها بالقلق في بداية التصوير، لأنها لم تكن تعرف أحدًا من فريق العمل سوى المخرج وائل إحسان، الذي كانت تنتج له أفلامًا سابقة، ولا تمثل معه.

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