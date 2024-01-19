جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية

أكد ممثلو الادعاء في سويسرا اليوم الجمعة أنه تلقى شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقال مكتب المدعي العام السويسري "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقًا للإجراءات المعتادة"، مضيفًا أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني.

ونظريًا، لا يملك أي بلد ثالث ولاية قضائية على رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية الحاليين في دول أخرى.

ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى.

ولم يعلق متحدث باسم مكتب هرتسوج على بيان الادعاء السويسري، واكتفى بالقول إن هرتسوج سافر إلى دافوس لعرض موقف إسرائيل من الوضع في غزة.

وتحدث هرتسوج خلال المنتدى الاقتصادي العالمي أمس الخميس، حيث دعا المجتمع الدولي إلى رفض اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة إلى إسرائيل.

وذكر هرتسوج الأسبوع الماضي أنه "لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة من الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

وأوردت جنوب إفريقيا في القضية اسم هرتسوج ومسئولين إسرائيليين آخرين تقول إنهم عبروا عن نيتهم في ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نزوح أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتسبب في أزمة إنسانية خطيرة.

وشنت إسرائيل الهجوم في أعقاب هجوم مسلحي حركة (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.