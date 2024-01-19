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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إنجي يحيى: خالد النبوي يحكم "إمبراطورية ميم" في رمضان القادم

خالد النبوي
خالد النبوي

قالت الإعلامية إنجي يحيى، إنه في أجواء من التشويق والإثارة، يستعد النجم خالد النبوي لتقديم دور البطولة في مسلسل إمبراطورية ميم، المأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، والذي سيعرض في شهر رمضان الكريم.

وأضافت يحيى، خلال تقديمها برنامج "أون سيت"، المذاع على قناة أون، أن المسلسل من إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل نور النبوي وحلا شيحة وآخرون، ويحكي قصة أب يواجه تمرد أولاده الذين يريدون تغيير نظام الحكم في الأسرة، ويطلبون منه الموافقة على إجراء انتخابات ديمقراطية.

يعد مسلسل إمبراطورية ميم من أضخم الإنتاجات الدرامية لهذا العام، ويتم تصويره حاليا في عدة مواقع، وينتظره الجمهور بفارغ الصبر.

الإعلامية إنجي يحيى خالد النبوي مسلسل إمبراطورية ميم إحسان عبد القدوس شهر رمضان أون سيت

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