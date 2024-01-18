السجن المشدد 10 سنوات لعاطل اضرم النيران في شقة بدار السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح غيابيًا عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فى اتهامه بإضرام النيران في شقة في دار السلام، انتقامًا من نجل صاحبة الشقة.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13046 لسنة 2023 جنايات قسم دار السلام المقيدة برقم 2151 لسنة 2023 كلي حلوان تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم "أحمد ي"، 26 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بوضع النار عمدًا في المسكن الخاص بالمجني عليها "منى.م" المملوك للمجني عليها"هاجر.م"

وأضافت التحقيقات أن المتهم أوصل مصدر حراري سريع ذو لهب محتويات المسكن فأضرمت النيران به وأحرز أداة "قداحة"، بدون مسوغ قانوني ذو ضرورة حرفية أو شخصية.