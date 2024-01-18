الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لعاطل اضرم النيران في شقة بدار السلام

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح غيابيًا عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فى اتهامه بإضرام النيران في شقة في دار السلام، انتقامًا من نجل صاحبة الشقة.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13046 لسنة 2023 جنايات قسم دار السلام المقيدة برقم 2151 لسنة 2023 كلي حلوان تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم "أحمد ي"، 26 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بوضع النار عمدًا في المسكن الخاص بالمجني عليها "منى.م" المملوك للمجني عليها"هاجر.م"

وأضافت التحقيقات أن المتهم أوصل مصدر حراري سريع ذو لهب محتويات المسكن فأضرمت النيران به وأحرز أداة "قداحة"، بدون مسوغ قانوني ذو ضرورة حرفية أو شخصية.

محكمة عاطل السجن المشدد 10 سنوات إضرام النيران شقة

مواد متعلقة

السجن 5 سنوات لصاحب منشأة بتهمة التهرب الضريبى فى الإسكندرية

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح في أمم افريقيا

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

أمم إفريقيا.. منتخب مصر يتأخر أمام غانا بهدف فى نهاية الشوط الأول

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

بكرى يفجر مفاجأة على الهواء بشأن سعر الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس