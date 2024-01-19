البنتاجون: الولايات المتحدة ليست فى حالة حرب مع الحوثيين

أوضح البنتاجون الأمريكي، الخميس، أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الحوثيين في اليمن، حسبما ذكرت رويترز.

وخلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، قال متحدث باسم البنتاجون إن الهجمات ضد الحوثيين كانت دفاعًا عن النفس.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة جولة أخرى من الهجمات ضد قاذفات صواريخ الحوثيين التي استخدمت لمهاجمة ممرات الشحن الدولية، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

لا توجد طريقة لحل التحديات الأمنية في إسرائيل

قالت الولايات المتحدة إنه “لا توجد طريقة” لحل التحديات الأمنية في إسرائيل والمنطقة الأوسع دون إقامة دولة فلسطينية، بحسب ما أوردته رويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن إسرائيل لديها فرصة الآن لأن دول المنطقة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل.

"ولكن لا توجد طريقة لحل التحديات طويلة المدى لتوفير الأمن الدائم، ولا توجد طريقة لحل التحديات قصيرة المدى المتمثلة في إعادة بناء غزة وإقامة الحكم في غزة وتوفير الأمن لغزة دون إنشاء دولة فلسطينية. "



وتأتي تعليقات ميلر في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الخميس إنه يرفض قيام دولة فلسطينية ولن يدعم سوى صفقة تسمح لإسرائيل بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة بأكمله.



وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل ثمانية أشخاص خلال مداهمة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وهذا مزيد من المعلومات من رويترز: وداهم الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني الخميس، قائلا إنه قتل ثمانية أشخاص.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ستة أشخاص وقالت منظمة تمثل المحتجزين في السجون الإسرائيلية – نادي الأسير الفلسطيني – إن المئات اعتقلوا خلال اليومين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن أربعة منهم تعرضوا للضرب المبرح على أيدي القوات الإسرائيلية. وأظهرت لقطات فيديو أن العديد من المباني تعرضت لأضرار بالغة أو دمرت.

وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل تصاعدا في أعمال العنف بالتوازي مع حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر وشهدت عمليات قتل وخطف صادمة عبر الحدود على يد نشطاء حماس في جنوب إسرائيل.