الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون: الولايات المتحدة ليست فى حالة حرب مع الحوثيين

البنتاجون
البنتاجون

أوضح البنتاجون الأمريكي، الخميس، أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الحوثيين في اليمن، حسبما ذكرت رويترز.

 

وخلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، قال متحدث باسم البنتاجون إن الهجمات ضد الحوثيين كانت دفاعًا عن النفس.

 

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة جولة أخرى من الهجمات ضد قاذفات صواريخ الحوثيين التي استخدمت لمهاجمة ممرات الشحن الدولية، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

 

لا توجد طريقة لحل التحديات الأمنية في إسرائيل 

txt

أمهات المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة يطالبون بالتوصل إلى صفقة جديدة

قالت الولايات المتحدة إنه “لا توجد طريقة” لحل التحديات الأمنية في إسرائيل والمنطقة الأوسع دون إقامة دولة فلسطينية، بحسب ما أوردته رويترز.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن إسرائيل لديها فرصة الآن لأن دول المنطقة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل.

 

"ولكن لا توجد طريقة لحل التحديات طويلة المدى لتوفير الأمن الدائم، ولا توجد طريقة لحل التحديات قصيرة المدى المتمثلة في إعادة بناء غزة وإقامة الحكم في غزة وتوفير الأمن لغزة دون إنشاء دولة فلسطينية. "


وتأتي تعليقات ميلر في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الخميس إنه يرفض قيام دولة فلسطينية ولن يدعم سوى صفقة تسمح لإسرائيل بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة بأكمله.


وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل ثمانية أشخاص خلال مداهمة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

 

وهذا مزيد من المعلومات من رويترز: وداهم الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني الخميس، قائلا إنه قتل ثمانية أشخاص.

 

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ستة أشخاص وقالت منظمة تمثل المحتجزين في السجون الإسرائيلية – نادي الأسير الفلسطيني – إن المئات اعتقلوا خلال اليومين.

 

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن أربعة منهم تعرضوا للضرب المبرح على أيدي القوات الإسرائيلية. وأظهرت لقطات فيديو أن العديد من المباني تعرضت لأضرار بالغة أو دمرت.

 

وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل تصاعدا في أعمال العنف بالتوازي مع حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر وشهدت عمليات قتل وخطف صادمة عبر الحدود على يد نشطاء حماس في جنوب إسرائيل.

البنتاجون أمريكا الحوثي اليمن حرب

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

عاجل.. بيان من الحوثيين بشأن استهداف سفينة أمريكية فى خليج عدن

عاجل.. خلال ساعة.. زلزالان يضربان تركيا وسكان حلب وإدلب يشعرون به

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس