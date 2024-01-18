عمر خربين: قدمنا مباراة كبيرة أمام أستراليا رغم الخسارة

أكد عمر خربين، مهاجم منتخب سوريا، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام نظيره الأسترالي، الخميس، وذلك رغم خسارته صفر/1، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وقال خربين، في تصريحات صحفية، إن فريقه أدى بشكل جيد أمام منافس قوي هو المنتخب الأسترالي، لكن ذلك حال كرة القدم.

وأضاف أن المنتخب السوري سنحت له العديد من الفرص خلال المباراة، لكن الحظ لم يكن حليف فريقه، لافتًا إلى أن تلك الفرص لو كان تم استغلالها بشكل جيد لاختلفت نتيجة المباراة.

وتحدث خربين عن الإصابة التي تعرض لها في المباراة، مؤكدًا أنها التواء في الكاحل، لكنه طمأن الجماهير على أن الإصابة لن تؤثر على تواجده مع الفريق.

ووعد خربين جماهير المنتخب السوري بإسعادهم في المباراة المقبلة أمام الهند، ضمن منافسات الجولة الثالثة، والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل.

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