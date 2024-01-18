الرئيس الإسرائيلي يكشف عن رؤيته للمنطقة بعد حرب غزة

كشف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، الخميس، عن رؤيته الواسعة للمنطقة بعد حرب غزة بما في ذلك إعادة بناء القطاع والحوار بين إسرائيل والفلسطينيين وتطبيع العلاقات بين تل أبيب والسعودية.

قال هرتسوج:"يجب أن نرى في الأفق تحالفاً من الدول المستعدة للالتزام بإعادة بناء غزة بطريقة تمكن أولاً من سلامة ورفاهية إسرائيل، وثانيًا: يتيح سلامة ورفاهية الفلسطينيين ويجلب مستقبلا – مستقبلا مختلفا – لغزة”.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، قال إنه يعتقد أن التطبيع مع السعودية هو المفتاح للخروج من الحرب إلى بيئة جيوسياسية جديدة.

وتابع “إنها حساسة وهشة وستستغرق وقتا طويلا، لكنني أعتقد أنها ستوفر الفرصة للمضي قدما في المنطقة نحو مستقبل أفضل”، كما "إنه تغيير قواعد اللعبة."

صاروخاً اعتراضياً اطلق باتجاه البحر الاحمر

في السياق، أعلن جيش الاحتلال، الخميس، أن صاروخا اعتراضيا أطلق باتجاه البحر الأحمر تم إطلاقه بسبب "هوية مزورة".