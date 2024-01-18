الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الإسرائيلي يكشف عن رؤيته للمنطقة بعد حرب غزة

الرئيس الاسرائيلي
الرئيس الاسرائيلي

كشف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، الخميس، عن رؤيته الواسعة للمنطقة بعد حرب غزة بما في ذلك إعادة بناء القطاع والحوار بين إسرائيل والفلسطينيين وتطبيع العلاقات بين تل أبيب والسعودية.

قال هرتسوج:"يجب أن نرى في الأفق تحالفاً من الدول المستعدة للالتزام بإعادة بناء غزة بطريقة تمكن أولاً من سلامة ورفاهية إسرائيل، وثانيًا: يتيح سلامة ورفاهية الفلسطينيين ويجلب مستقبلا – مستقبلا مختلفا – لغزة”.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، قال إنه يعتقد أن التطبيع مع السعودية هو المفتاح للخروج من الحرب إلى بيئة جيوسياسية جديدة.

وتابع “إنها حساسة وهشة وستستغرق وقتا طويلا، لكنني أعتقد أنها ستوفر الفرصة للمضي قدما في المنطقة نحو مستقبل أفضل”، كما "إنه تغيير قواعد اللعبة."

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في السياق، أعلن جيش الاحتلال، الخميس، أن صاروخا اعتراضيا أطلق باتجاه البحر الأحمر تم إطلاقه بسبب "هوية مزورة".

الرئيس الإسرائيلي رؤيته الواسعة غزة الحرب قطاع

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