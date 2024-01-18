الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اليونيسف: لم تتمكن أى قافلة تابعة لنا من دخول شمال غزة منذ بداية العام

اليونيسف
اليونيسف

قالت منظمة اليونيسف، إنه لم تتمكن أي قافلة تابعة لها من دخول شمال قطاع غزة منذ بداية العام. جاء ذلك خلال نبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

قطع المياه عن غزة

كانت قد أكدت منظمة اليونيسف أن قطع المياه والوقود عن قطاع غزة سيقود إلى مستوى جديد من المعاناة.

في سياق آخر، كشفت الصحة العالمية، عن نفاد الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غزة، منوهة بأن هناك أضرارًا كبيرة في 4 مدارس، و8 مراكز صحية في غزة، في الهجوم الإسرائيلي على المرافق الصحية حتى الآن.

اليونسيف عاجل القاهرة الإخبارية نبأ عاجل القوافل الإنسانية لغزة

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