الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": ارتفاع الشهداء من الصحفيين لـ119 منذ بدء العدوان على غزة

شهداء الصحافة فى
شهداء الصحافة فى فلسطين

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 119 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك  وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

ارتفاع أعداد شهداء غزة 

وكانت قد أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24448 شهيدا و61504 جرحى منذ السابع من أكتوبر.

الصحة الفلسطينية 

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيدا و350 جريحا خلال 24 ساعة.

إعلام فلسطيني القاهرة الإخبارية نبأ عاجل العدوان الصهيوني على غزة شهداء غزة من الصحفيين

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