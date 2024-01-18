الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"راسبوتين يستمع إلى أغنيات السيدة فيروز سرا".. مجموعة قصصية لمحمد جميز بمعرض الكتاب

جريدة الدستور

صدر حديثا عن دار المصري للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "راسبوتين يستمع إلى أغنيات السيدة فيروز سرًا" للقاص والروائي محمد جميز، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

دماء على السجادة الحمراء.. رواية جديدة لنهى داود بمعرض الكتاب

وعن الكتاب قال محمد جميز:" يحتوى هذا الكتاب بين دفتيه على مجموعة من القصص المختلفة والمتنوعة، مابين القصص الطويلة والقصيرة والقصيرة جدا، تدور بين القرية والمدينة، بين الماضى البعيد بحلوه ومره والحاضر بتعقيداته، والمستقبل بغموضه، داخل مصر وخارجها..

يقول محمد جميز في إحدى قصصه:" ترى أحد أبطالها وهو يروى حكايته منذ المهد، وكيف كان بيت جدته؟ متطرقا إلى مصر القديمة ريفا وحضرا، جدته، جده، أبيه والذى تحول لممارسة الشعوذة، أمه بنت الأكابر، راسبوتين الذى كان مسكينا ولكنه استحال إلى خادم للسحرة والجن قبل أن يعود إلى رشده في نهاية المطاف.

txt

"عهد دميانة".. تفاصيل رواية أسامة الشاذلي التى تحولها "المتحدة" لعمل درامي

ويقول في موضع آخر:" ترى أحد أبطالها وهو يصف اليوم الأخير قبل نهاية العالم، حيث أعلنوا أن نيزكا ضخما سيدمر الحياة على الأرض، يتذكر ما عاناه سابقا، ويسرد أحداث حياته الإنسانية والمهنية والعائلية، ويتطرق إلى الحديث عن علاقته بربه فى مناجاة فيها روح التصوف ونقاوته.

وجاء على ظهر الغلاف" يحكون في قريتى منذ زمنٍ بعيدٍ عن بيت السباعي، البيت الذى يسكنه الظلام، ولم أتخيل أبدًا أننى حكاية، ستلوكها الألسن لسنواتٍ قادمةٍ، سأعجز عن عدها، مثلما سأقف مكتوف اليدين عن طمس حروفها..

ينام البيت خلف مقابر القرية، إنه غراب يحرس الموتى ليلًا من أنياب اللصوص، واللصوص في قريتي طبقات، وكل طبقة تحكمها مجموعة من الضوابط والقيود، ولكن الأهالي كانوا يخشون شخصًا واحدًا بعينه، يرافق الرعب اسمه إذا ذكر في الخلوات، تضرب الأمهات صدورهن من الهلع، وينكسن رؤوسهن زلفى؛ إذا اعترض طريقهن وهن عائداتٍ من السوق يوم الخميس، حتى جاء اليوم الموعود، وقَابَلْته في ليلةٍ شتويةٍ قارصة البرودة، قد خذلني القمر، وتركني أواجه مصيري وحدي، وارتَجَلَ بعيدًا يحمل خطواته؛ ليرش بقاعًا أخرى بأنوارٍ آمنة.

أما عن محمد جميز فهو روائي وقاص مصري من مواليد محافظة الدقهلية ١٩٨٥، حاصل على ليسانس حقوق المنصورة ٢٠٠٦، ماجستير في القانون، محامي وكاتب مصري، صدر له: درويش بلاد الشمس "مجموعة قصصية" عام ٢٠١٩، ما كذب الفؤاد ما رأى "رواية" عام ٢٠٢٠، أوراق الأستاذ توت عنخ آمون "رواية" عام ٢٠٢٢، وقد نشرت أعماله الأدبية في كثير من المنصات والجرائد والمجلات المصرية والعربية.

دار المصري للنشر راسبوتين فيروز محمد جميز معرض القاهره الدولي للكتاب

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

انفصال تسعيره في مصر عن السوق العالمي.. الذهب يستهدف 3500 جنيه لعيار 21

استبعاد هشام حطب وتعيين ياسر إدريس رئيسًا للأوليمبية حتى موعد الانتخابات

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمركز سيطرة الشبكة الوطنية

كيف تعرف أن ضغط الدم مرتفع أو منخفض بدون جهاز؟ إليكم التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس