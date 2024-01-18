الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نصف مليون جنيه مساعدات مالية وعينية لـ 156 حالة بالمنوفية

جانب من اللقاء الانساني
جانب من اللقاء الانساني

وجَّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري. 

وفى ذات السياق، التقى محافظ المنوفية، اليوم، 56 حالة أخرى مستحقة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وسلَّمهم مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية وبطاطين نظرًا لأحوالهم المعيشية الصعبة، بقيمة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه.

الاستماع لمطالب المواطنين

وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب المواطنين، موجهًا الأجهزة المعنية بسرعة حلها فورًا كلٌ في قطاعه، وكلَّف وكيل وزارة الصحة، باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال 14 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية لهم بمستشفيات الجامعة والتعليمي ومنوف والباجور العام والتأمين الصحي والمخ والأعصاب.

فيما وجَّه المحافظ، وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد 10 حالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم، وكذا تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة واستخراج كارت الخدمات المتكاملة  لـ7حالات لإعانتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية.

وأكد محافظ المنوفية، الاستمرار في تقديم كل أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تلقي لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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