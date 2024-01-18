رؤساء قطاعات الثقافة: الإعلام شريك أساسي في الفعاليات.. والمتحدة قدمت الكثير للانتشار الأمثل

نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، مائدة مستديرة بعنوان: (الإعلام ودعم الفعاليات الثقافية.. معرض الكتاب نموذجًا)، مساء أمس الأربعاء، نظمتها لجنة الإعلام بالمجلس، وأدارها مقرر اللجنة الدكتور جمال الشاعر.

وشارك فيها كل من: الدكتور أحمد بهى الدين العساسى رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عمرو بسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتورة رانيا يحيى عميدة المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية، ونائلة فاروق رئيسة قطاع التلفزيون المصري، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، خالد مرسى رئيس قطاع التطوير بالتليفزيون وعضو اللجنة، إيهاب حفنى مدير البرامج بقناة النيل الثقافية وعضو اللجنة، والإعلامية أنس الوجود رضوان عضوة اللجنة، والكاتب الصحفي الدكتور حسام الضمراني عضو اللجنة.

تحدث رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيوني، مؤكدًا أهمية موضوع الندوة الذي يُعد مستمدًا من الأهمية الكبيرة التي يحوزها الإعلام بصورة عامة، وبشكلٍ خاص فيما يخص دور الإعلام فى تسليط الضوء على الفعاليات الثقافية فى مصر.

وأشار إلى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يمثل أبرز الفعاليات الثقافية المصرية وأهمها بما يحظى به من أصداء ثقافية عربية ودولية واسعة المجال، وبالتأكيد لدينا بجانب معرض القاهرة الدولى للكتاب فعاليات ثقافية كبيرة أخرى، حيث قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدة فعاليات خلال العام المنصرم.

وأوضح "بسيوني" في مختتم كلمته، أن الإعلام يُعتبر مكملًا أساسيًا للفعاليات الثقافية، مؤكدًا قيمة التواصل الدائم ما بين الهيئة العامة لقصور الثقافة مع مختلف المؤسسات الصحفية التى تندرج تحت عباءة الإعلام بطبيعة الحال، ولكن تبقى المسألة من وجهة تتمحور حول وسائل الإعلام المرئى، التى يقع على عاتقها تقديم تغطيات إعلامية بصورة أكبر.

فيما أعرب الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، عن امتنانه بجهود الإعلام المصرى نحو تغطية الفعاليات الثقافية والفنية، متمثلًا فى الشركة المتحدة للإعلام التى قدمت القنوات التابعة لها عدة تغطيات متميزة تخص نقل الحفلات التى قدمتها دار الأوبرا المصرية مؤخرًا.

وأشار إلى اعتزازه بالتلفزيون المصرى، مؤكدًا أنه أول جهة إعلامية بدأ مشواره بالتسجيل معها، وأبدى استعداده لتعظيم حجم التعاون والتنسيق بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للإعلام والتلفزيون المصرى بشكل عام، موضحًا أهمية ألا تنحصر التغطيات الإعلامية على مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان محكى القلعة فقط.

وأكد فى مختتم حديثه، أن دار الأوبرا المصرية تقدم العديد من الفعاليات والتظاهرات الفنية والثقافية، التى لابد من أن يتم تسليط الضوء عليها، مثل مهرجان دندره للموسيقى والغناء الذى انطلقت دورته الثالثة العام المنصرم، وبدأت أولى دوراته فى عام 2020، وشهد هذا المهرجان بشكل عام مشاركة عدد كبير من الفنانين، وسط إقبال جماهيرى منقطع النظير، لذلك لا شك فى أهمية تكثيف التغطيات الإعلامية لهذه الفعاليات الفنية والثقافية، وهو ما يؤكد كذلك أهمية دور الإعلام فى دعم وتعزيز نقل الفعاليات الثقافية للمواطنين.

صورة من الفعالية

ومن جانبه، أكد رئيس قطاع التطوير بالتليفزيون المصرى خالد مرسى، أن فكرة نقل الفعاليات الثقافية والفنية على الهواء مباشرة تولدت بسبب عمل الآخرين على الاستفادة والكسب من وراء نشر تراثنا؛ لذا كان حرى بنا توجيه الاهتمام وتسليط الضوء على حضارتنا العريقة وتراثنا الفريد، وتابع خالد مرسى، مشيرًا إلى أن التلفزيون سيعمل على تغطية العديد من الحفلات والفعاليات التى تطلقها دار الأوبرا المصرية، كما سيتم بطبيعة الحال تسليط الضوء على معرض القاهرة الدولى للكتاب خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التلفزيون المصرى بالفعل عمل على تغطية مختلف الأحداث الثقافية، بداية من مطلع العام الجارى 2024م، كما سيتم تخصيص استديو دائم داخل أرض المعارض لتغطية الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وفى مختتم حديثه أكد أنه علاوة على ما يقدمه التليفزيون المصرى من تغطيات تخص الفعاليات الثقافية السابق ذكرها، ستعمل القنوات التلفزيونية الفضائية التابعة لشركة المتحدة للإعلام كذلك على تغطية مختلف فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولى للكتاب، فلا شك أن هذا هو دور الإعلام الحقيقى، الذى سيتم تعزيزه خلال الفترة المقبلة من تغطيات إعلامية تهدف إلى تسيلط الضوء على الثقافة والفنون المصرية.



فيما أشار رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى أن المجلس الأعلى للثقافة يرحب دائمًا بالتعاون مع التلفزيون المصرى ومختلف المؤسسات الإعلامية خاصة الوطنية والعربية بالتأكيد، موضحًا أن المجلس الأعلى للثقافة يضم بين جنباته أربعًا وعشرين لجنة متخصصة تقدم بدورها العديد من الفعاليات الثقافية باستمرار، ولا شك فى أن أهميه دور الإعلام تكمن فى أنه يعتبر حلقة الوصل بين المتلقى والمتخصصين، الذين يقدمون هذه الفعاليات الثقافية بالمجلس من أدباء وفنانين وأكاديميين ومثقفين على سبيل المثال، لذلك نحن فى المجلس الأعلى للثقافة على أتم استعداد لتقديم سبل التعاون مع مؤسسات الإعلام المختلفة.

وأشار فى مختتم حديثه، إلى أن دور المجلس الأعلى للثقافة يرتكز على وضع الإستراتيجيات الثقافية، التى توجه بدورها الأنشطة والفعاليات الثقافية التى تحقق هذه تلك الإستراتيجيات.