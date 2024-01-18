الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انقطاع المياه 14 ساعة عن 15 منطقة بالقاهرة السبت المقبل

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنقطاع المياه عن 3 مناطق فى مصر الجديدة هي "الشيراتون – الملتقي العربي – الكلية الحربية "، وبعض المناطق فى مدينة نصر وهي "الرقابة الإدارية – أرض الجولف – مساكن رامو – الإمداد والتموين – رابعة الاستثماري – إسكان التوفيق – سيتي ستار – المنطقة السادسة"، وبعض مناطق الحي العاشر وهي "المنطقة العاشرة – الواحة – صقر قريش – مدينة الأمل"، اعتبارا من الساعة 10 صباح السبت المقبل 20 يناير، وحتى الساعة 12 ليلًا، وذلك لمدة 14 ساعة.

وفي بيان للشركة القابضة، اليوم، أوضحت أن سبب الانقطاع لتحويل مسار خط مياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوي أمام الكلية الحربية.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وأشارت إلى أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥، أو على خدمة الواتساب على رقم 01206665125.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه مصر الجديدة الشيراتون مدينة نصر وبعض مناطق الحي العاشر

مواد متعلقة

قرارات حاسمة في علاقة عاطفية وفرصة عمل.. توقعات برج الأسد 2024

توقعات برج العقرب 2024 قبل بداية العام الجديد.. التفاصيل الكاملة المتوقعة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

مثقفون خلال مناقشة ما وراء الكتابة: سيرة ذاتية تمزج التاريخ الشخصى بالعام

قبل الدخول في علاقة معه.. أبراج لا تتناسب مع برج العقرب

كيف يختار برج العقرب شريك حياته؟

"الغيرة وحب الذات".. تعرف على أبرز صفات رجل وامرأة برج العقرب

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

تصرف بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

وزير الداخلية الإيرانى يكشف جنسية القتلى التسعة فى الهجوم الباكستانى

"ألماس" بمليون جنيه.. التحقيق فى سرقة شقيقة حلا شيحة داخل مركز تجميل

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين