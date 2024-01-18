انقطاع المياه 14 ساعة عن 15 منطقة بالقاهرة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنقطاع المياه عن 3 مناطق فى مصر الجديدة هي "الشيراتون – الملتقي العربي – الكلية الحربية "، وبعض المناطق فى مدينة نصر وهي "الرقابة الإدارية – أرض الجولف – مساكن رامو – الإمداد والتموين – رابعة الاستثماري – إسكان التوفيق – سيتي ستار – المنطقة السادسة"، وبعض مناطق الحي العاشر وهي "المنطقة العاشرة – الواحة – صقر قريش – مدينة الأمل"، اعتبارا من الساعة 10 صباح السبت المقبل 20 يناير، وحتى الساعة 12 ليلًا، وذلك لمدة 14 ساعة.

وفي بيان للشركة القابضة، اليوم، أوضحت أن سبب الانقطاع لتحويل مسار خط مياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوي أمام الكلية الحربية.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وأشارت إلى أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥، أو على خدمة الواتساب على رقم 01206665125.