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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد اليوم الخميس 2024/1/18

قطار تالجو
قطار تالجو

أعلنت هيئة السكك الحديدة، اليوم الخميس 2024/1/18 مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان، ومحطات الوقوف، وذلك بالتزامن مع زيادة الإقبال على حجز قطارات السكة الحديد وخاصة على خط الصعيد.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية


يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحًا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:50.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء 

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6،40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6،50 صباحًا.

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي " الجيزة – أسيوط – المنيا - سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".

قطار قطار تالجو السكة الحديد وزارة النقل خطوط السكة الحديد

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