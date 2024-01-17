وزيرة الصحة الفلسطينية: نشكر مصر على جهودها فى علاج المصابين بغزة

وجهت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، الشكر لمصر على جهودها في علاج المصابين بقطاع غزة.

وقالت وزير الصحة الفلسطينية في مداخلة لبرنامج "مساء dmc"، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءًا كلما استمرت الحرب، مشيرة إلى أن تعرض القطاع لمجاعة أصبح أمرًا وشيكًا جدًا.

وأضافت أن عدد الشهداء والجرحى في تزايد يوميًا، وأكثر الشهداء والجرحى من الأطفال، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف طفل شهيد و7 آلاف امرأة.

وتابعت: "أهالي قطاع غزة يعانون من التهجير القسري والمجاعات بسبب نقص المواد الغذائية"، مشيرة إلى أنه بحسب تقرير اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي فإن الأمن الغذائي في قطاع غزة انعدم.