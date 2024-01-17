أسامة السعيد: الجيش الإسرائيلى منقسم ويطالب الحكومة بوضع هدف سياسى للعمليات بغزة

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن إسرائيل منقسمة على ذاتها، فهناك أكثر من تيار ورؤية فيما يتعلق بالمشهد وإدارته، إذ إن هناك حكومة بتشكيل هو الأكثر تطرفًا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، وحتى هذه الحكومة من داخلها أكثر من توجه وتيار، كما أن هناك ما يتعلق بالمؤيدين لهذا التيار في الشارع والمعارضين وهم كتلة كبيرة للغاية، بجانب أسرى المحتجزين والأسرى الذي تحولوا خلال الشهور الماضية إلى جماعة ضغط قوية.

انقسام الجيش الصهيوني

وأضاف "السعيد" خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن الجيش الإسرائيلي نفسه أصبح منقسمًا على نفسه، فهناك تقارير لبعض قيادات الجيش الإسرائيلي تطالب الحكومة بهدف سياسي واضح لإدارة العملية العسكرية، فبدون هدف سياسي واضح بمثابة تضييع للوقت وإهدار كل ما يقوم به الجيش في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الهدف السياسي الموضوع من قِبل الحكومة الإسرائيلية هو هدف سياسي مستحيل، كما أنه لا يوجد هدف سياسي واحد لها، فهناك 3 أطروحات أساسية لأهداف الحرب في غزة، لافتًا إلى أن أطروحة "نتنياهو" تتمثل في القضاء على حماس وغزة منزوعة السلاح وإقناع الفلسطينيين بتبني ثقافة غير معادية لليهود، وهي 3 أهداف مستحيلة في واقع الحال.

المساعدات الأمريكية لإسرائيل

ولفت إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي طرح أيضًا فيما يتعلق بإدارة مدنية للقطاع بقوات متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الطرح الثالث يتبناه تيار اليمين المتطرف داخل حكومة إسرائيل الذي يقوم على فكرة التهجير الطوعي.