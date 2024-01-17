الرى: تأهيل الترع ضمن رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه فى الأراضى الزراعية

تواصل قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع فى ستة عشر محافظة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة خلال ري الأراضى الزراعية.

كما تستهدف وزارة الموارد المائية والرى من خلال أعمال المشروع القومى، زيادة عرض جسور الترع المتعبة لتسهيل الصيانة والتطهير لمنع أية عوائق تواجه وصول المياه إلى زمامات الأراضى الزراعية، وأيضا توفير فرص عمل للشباب خلال تنفيذ المشروع وحل مشكلة البطالة، وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل منها التلوث البيئى وإهدار المياه خلال رى المحاصيل الزراعية.

فى ذات الإطار، تفقدت المهندسة ريهام السملاوي مدير عام رى الغربية التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أعمال تأهيل وتبطين عدد من الترع ومنها ترعة الفاروقية، وترعة الرواتب، بزمام هندسة بشبيش، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة خلال رى زمامات الأراضى.

رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى

من جهته أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن تنفيذ المشروعات القومية ومنها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، يأتى في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية بمختلف المحافظات المنفذ بها المشروع، وأيضا مواجهة التلوث البيئى وإلقاء المخلفات والقمامة فى المجارى المائية التى تعيق توصيل المياه إلى المنتفعين.

كذلك، أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إن وزارة الرى تعمل على تقليل فواقد الري خاصة من خلال الغمر، وذلك بهدف الحفاظ على ثروة مصر المائية وتنميتها، ولتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه، ولتحقيق المنفعة الاقتصادية للمزارعين أنفسهم.

تأهيل الترع

كما لفت إلى أن تنفيذ المشروع يتضح من خلاله سعى الوزارة لتطبيق منظومة متكاملة لتوفير وترشيد مياه الري بشكل فعال وعملي مدروس، يُراعي كافة النواحي الاقتصادية والبيئية والمجتمعية والفنية في المقام الأول، خاصة في ظل الوعى المجتمى الكبير بقضايا المياه والتحديات المائية حاليا.

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ترشيد استهلاك المياه.. "الرى" تواصل أعمال تأهيل وتبطين الترع