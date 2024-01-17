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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعب غانا السابق لـ"الدستور": مصر قادرة على الفوز بكأس أمم إفريقيا

بادو في لقاء مصر
بادو في لقاء مصر وغانا 2017

يرى إيمانيول أجيامنج بادو، لاعب منتخب غانا السابق، أن منتخب مصر لا زال مرشحًا كبيرًا للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار رغم التعثر في بداية مشوارها أمام موزمبيق بالتعادل.

وقال بادو، في حواره مع "الدستور" ينشر لاحقًا إن جميع المنتخبات من الممكن أن تتعثر في بداية المشوار وتصل بعيدًا في البطولة وأن اللقاء الأول لم يكن أبدًا هو المقياس.

أضاف بادو:"أعتقد أن كلا المنتخبين قدّما أداءً جيدًا، لكن هذا ما يحدث في أمم إفريقيا دائمًا، لا يوجد منتخب ضعيف والجميع لديهم آمال التأهل ويلعبون من أجلها.

وعن المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر وغانا غدًا، علق بادو قائلاً:"مباراة ستكون حماسية ومثيرة للغاية، لا أستطيع أن انتظر لمشاهدة هذه القمة، البلدين كبيرين ومبارياتهم تكون رائعة للغاية، لقد لعبت ضد مصر في نهائي كأس الأمم 2010 وكانت صدمتنا كبيرة بعد الخسارة، لقد كانت الهزيمة بهذا الشكل مؤملة لجميع جيلنا حينها، لكنني اتمتع بذكريات جيدة، أيضًا، عندما تواجدت في فوز غانا على مصر الكبير بنتيجة 6-1 حيث كانت مباراة حاسمة ومتوترة للغاية".

وأنهى تصريحاته قائلاً: "يتمتع المنتخب المصري بالتجانس والترابط القوي بين لاعبيه، يمتلك لاعبين محليين على مستوى رائع للغاية يلعبون في أكبر الأندية بجانب المحترفيين على رأسهم محمد صلاح ومصطفى محمد، بالطبع مصر قادرة على الفوز بكأس الأمم الإفريقية لما تمتلك من خبرات وأعتقد بأن صلاح قادر على قيادتهم لذلك اللقب".

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في أمم إفريقيا 2024

من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الغاني في العاشرة من مساء غدٍ الخميس على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار مباريات الجولة الثانية بمجموعات كأس الأمم الإفريقية "كان 2024".

يأتي ذلك، بعد تعثر المنتخبات في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

إيمانيول أجيامنج بادو بادو غانا مصر كأس الأمم الأفريقية

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