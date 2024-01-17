«مريض نفسي وغير واع».. تقرير الصحة النفسية ينقذ شاب من الشروع في قتل أمه

«على الرغم من أنها كرست حياتها لخدمة ابنها المريض النفسي إلا أنها في النهاية كانت ضحية له عندما شرع في قتلها وإصابتها».. واقعة سيدة أصيب ابنها الوحيد بمرض نفسي منذ الصغر وشب عليه وفي النهاية حاول قتلها والتعدي عليها ولكن تقرير الصحة النفسية انقذه من الحبس وأدخله في مستشفى الأمراض العقلية بمنطقة المعصرة.

البداية كانت باستقبال مستشفى المعصرة العام سيدة مصابة بجروح في الوجه ومختلف أنحاء الجسد وتحتاج لتدخل جراحي، وتبين من الفحص إنها في حالة صحية حرجة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبناءًا على ذلك تبين أن نجلها هو وراء ارتكاب الواقعة.

بالتحقيق والفحص تبين أنها مريض نفسي ويصدر بعض الكلمات الغير مفهومة وتبين من شهادة الشهود أنهما صعدوا فوجدوه في حالة هياج ويتعدى على والدته بالضرب مما تسبب إصابتها بجرح غائر بالأنف، فنقلوها للمستشفى.

وتم تحويل الشاب إلى مستشفى الأمراض العقلية التي عقب ما يقرب من 45 يومًا ملاحظة أفادت في تقريرها أنه يعاني من مرض نفسي قد يدفعه لإيذاء نفسه وإيذاء من معه ويوصى بحجزه في المستشفى.

وألقى رجال الشرطة بقسم المعصرة القبض على الشاب، واعترف باعتدائه على والدته بالضرب والتسبب في إصابتها، وتم نقل الأم لمستشفى قصر العيني لإسعافها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.