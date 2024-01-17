اتحاد الغرف ينظم لقاءً مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي وقيادات منظمات الأعمال

نظَّم اتحاد الغرف التجارية، لقاءً لقيادات منظمات الأعمال مع الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الذى يشرف على عمل الصندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز للتحاور حول الوضع الاقتصادي العالمى والإقليمي وآثار المتغيرات والأزمات العالمية والإقليمية واليات مجابهتها ودور الصندوق ومؤسسات التمويل الدولية في ذلك.

وشارك بالاجتماع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصرين والغرفة الأمريكية وجميعة المصدرين المصريين وهيئة مكتب اتحاد الغرف والمستشارين الاقتصاديين للاتحاد ورئيس الاقتصاد والأعمال.