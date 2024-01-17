قنصل اليونان بالإسكندرية: نثمن دور مصر الريادي في استقرار المنطقة

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، يوانيس بيراجاكيس قنصل عام اليونان بالإسكندرية، والتي تعد الزيارة الرسمية الأولى له بعد توليه مهام منصبه كقنصل عام اليونان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

ورحب محافظ الإسكندرية بقنصل اليونان، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، وأشار إلى عمق العلاقات المصرية اليونانية بصفة عامة ومدينة الإسكندرية بصفة خاصة، وخير مثال على ذلك الآثار اليونانية التي تذخر بها الإسكندرية، مثل المتحف اليوناني الروماني والذي تمت إعادة افتتاحه منذ عدة أشهر.

تعزيز التعاون بين الجانبين

وأكد "الشريف" أن المحافظة حريصة على تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة وخاصة في المجال السياحي، بالإضافة إلى تذليل أي تحديات قد تواجهها القنصلية أو الجالية اليونانية في الإسكندرية.

ومن جانبه، أكد قنصل عام اليونان خلال لقائه مع المحافظ، على تقدير دولة اليونان للدور الريادي الذي تقوم به مصر لضمان الاستقرار في المنطقة.

وقدم الشكر لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، لافتًا أنه يشعر كأنه في وطنه منذ قدومه إلى الإسكندرية.

وأضاف أن الإسكندرية هي دائمًا مقصد دائم لجميع اليونانيين، مشيدًا بالتواصل المتبادل بين البلدين على مستوى قيادات الدولة.

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