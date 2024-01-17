الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

«ديسابر»: الفوز على زامبيا يعطي لاعبي الكونغو دفعة معنوية هائلة

سباستيان ديسابر
سباستيان ديسابر

كشف سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، آخر استعدادات فريقه لمواجهة نظيره زامبيا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

 

موعد مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية وزامبيا

من المقرر أن يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره زامبيا، في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لاورينت بوكو، في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

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وقال ديسابر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء:" اللاعبون يركزون على أهدافنا، المباراة الأولى في البطولة مهمة ولكنها ليست حاسمة".

وأضاف:" يجب علينا الدخول في أجواء المنافسة سريعا، نحن نطمح لمواصلة ما كنا نفعله طيلة عام ونصف، نعتبر أنفسنا غير مرشحون، لكننا نريد أن نلعب مباريات جيدة".

وأكمل المدرب الفرنسي:" سنواجه زامبيا التي تتمتع بصفات جيدة للغاية خاصة في الهجوم، الطموح هو تقديم مباراة رائع، مستعدون للدفاع عن ألوان البلاد".

بينما قال قائد المنتخب الكونغولي تشانسل مبيمبا:" هذه مشاركتي الخامسة في كأس أمم إفريقيا، إنها فرصة لمشاركة تجربتي مع اللاعبين الآخرين".

وأردف:" يجب إظهار هذه  التجربة على الملعب، المنافس يمتلك منتخب جيد خاصة المثلث الأمامي مركز المهاجم، شاهدنا مقاطع الفيديو لهم، من جانبنا نحن نعمل ومركزون؟.

وأشار قائد الكونغو إلى أن الجميع يأخذ كل شيء على محمل الجد، هذه هي الطريقة التي سنخوض به مواجهة الليلة"، موضحا:" قد يكون منتخب أو منتخبين أفضل منا في مجموعتنا، لكن مع جمهورية الكونغو، يمكننا القول إننا على نفس المستوى على الورق".

وأختتم قائلا:" على أرض الواقع سيكون بالتأكيد هناك شيء آخر، الكل يريد الفوز بكأس أمم إفريقيا، لكن بلد واحد فقط من سيفوز، نريد أن نلعب بطريقتنا ونقدم الأفضل".

ويقع منتخب الكونغو الديمقراطية، في المجموعة السادسة والأخيرة، بجوار منتخبات المغرب وزامبيا وتنزانيا.

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